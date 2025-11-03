Diretta Alcione Milano Pro Patria streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi 3 novembre 2025

DIRETTA ALCIONE MILANO PRO PATRIA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio equilibrato in questa diretta di Alcione Milano Pro Patria, con il risultato ancora fermo sullo 0-0 ma già diverse trame interessanti da parte dei padroni di casa. L’Alcione parte con buon piglio e prova a imporre il proprio gioco, guidato da un ispirato Pitou, autentico faro della manovra offensiva. Il numero dieci, con la sua visione di gioco e i passaggi precisi nello spazio, riesce più volte a innescare le due punte, che però non riescono a concretizzare le occasioni create.

I lanci in profondità di Pitou tagliano spesso la linea difensiva bustocca, ma la Pro Patria regge con ordine e si affida alla compattezza del proprio reparto arretrato per contenere le iniziative avversarie. La squadra ospite prova a rispondere con rapide ripartenze, ma finora manca incisività negli ultimi venti metri. L’Alcione resta padrone del possesso palla e continua a spingere con fiducia, dando l’impressione di poter trovare la giocata giusta da un momento all’altro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ALCIONE MILANO PRO PATRIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pochi istanti ci separano dalla diretta di Alcione Milano Pro Patria, cerchiamo dunque di capire chi riuscirà a portare a casa i tre punti in questa sfida che sembra davvero molto interessante da un punto di vista statistico. L’Alcione Milano si distingue per intensità e qualità atletica: 11,0 km percorsi medi per giocatore, 1,8 xG, e 13,4 recuperi palla offensivi a gara. Il 62% delle azioni da gol nasce da pressioni alte o recuperi nella trequarti, ma la squadra tende a lasciare spazi dietro (1,3 xGA).

La Pro Patria risponde con ordine e struttura: 50% di possesso, 1,4 xG, e una difesa molto attenta sulle palle inattive (solo il 17% dei gol subiti da fermo). Il 59% delle azioni pericolose nasce da combinazioni centrali, con un ritmo più basso ma molto preciso (85% di passaggi riusciti). Sul piano disciplinare, Alcione più aggressivo (3,0 ammonizioni di media), bustocchi più equilibrati (2,1 gialli). Alcione più incisivo nei primi tempi (41% dei gol entro il 30’), Pro Patria più efficace nella ripresa. Adesso via al commento live della diretta di Alcione Milano Pro Patria, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

ALCIONE MILANO PRO PATRIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Alcione Milano Pro Patria in tv le indicazioni sono le solite: i canali di Sky Sport o i suoi servizi per la diretta streaming video, tutto su abbonamento.

ALCIONE MILANO PRO PATRIA: ESIGENZE MOLTO DIVERSE

Nel ricco programma di stasera, lunedì 3 novembre 2025, fra i posticipi della dodicesima giornata del girone A di Serie C ecco pure la diretta Alcione Milano Pro Patria, uno dei tanti derby lombardi di questo gruppo, che andrà in scena dalle ore 20.30 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni.

L’Alcione Milano ormai non è più una sorpresa: secondo anno in Serie C, i meneghini si sono consolidati nella categoria e al momento sono saldi in zona playoff con 18 punti già all’attivo in classifica, l’ultimo arrivato grazie al pareggio contro la Giana Erminio nella scorsa giornata, ci vorrebbe però una bella vittoria dopo che nei quattro turni precedenti c’è stato un solo successo.

In casa contro la Pro Patria potrebbe essere una buona occasione, la gloriosa formazione di Busto Arsizio sta infatti vivendo un campionato difficile, il pareggio contro l’Ospitaletto nella scorsa giornata non ha mutato la situazione e con 8 punti la battaglia per la salvezza si annuncia lunga e difficile per i bustocchi.

Insomma, esigenze di classifica diverse ma ugualmente significative, in teoria per l’Alcione Milano potrebbe essere la sera giusta per tornare a volare ma attenzione a una Pro Patria già affamata di punti per necessità: ci sono tutti gli ingredienti per una serata da non perdere (in tutti i sensi) con la diretta Alcione Milano Pro Patria…

PROBABILI FORMAZIONI ALCIONE MILANO PRO PATRIA

Giovanni Cusatis potrebbe scegliere il modulo 4-3-1-2 per i meneghini nelle probabili formazioni per la diretta Alcione Milano Pro Patria: un ruolo molto importante è quello di Galli, capitano e perno del centrocampo dell’Alcione, mentre davanti si potrebbe ipotizzare il reparto offensivo con il trequartista Pitou a sostegno delle due punte Marconi e Morselli, con Samele prima alternativa.

Leandro Greco invece per la sua Pro Patria potrebbe affidarsi al 3-5-2: anche per i bustocchi la citazione è per il capitano e perno del centrocampo, che in questo caso è Ferri, così come Masi guida la difesa davanti al portiere Rovida mentre in attacco la coppia titolare potrebbe essere formata stasera da Udoh e Mastroianni.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, il pronostico sulla diretta Alcione Milano Pro Patria secondo le quote Snai: il club meneghino parte favorito e il segno 1 è quotato a 1,80, mentre il pareggio varrebbe 3,10 volte la giocata e un colpo bustocco nel derby lombardo di Serie C sarebbe indicato a 4,25.