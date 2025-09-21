Diretta Alcione Milano Renate streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA ALCIONE MILANO RENATE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Alcione Milano Renate, ma prima di immergerci nel rettangolo verde diamo un’occhiata a quelle che sono le statistiche dei due club fino a questo momento. In questo modo avremo l’occasione di mettere in rislato i pattern e capire chi tra i due team avrà o meno più possibilità di portare a casa il risultato.

DIRETTA/ Renate Brescia (risultato finale 1-3): Cazzadori cala il tris (Serie C, oggi 13 settembre 2025)

L’Alcione Milano si presenta con numeri che raccontano una squadra molto attenta al possesso: in media supera l’83% di precisione nei passaggi e viaggia intorno ai 10,7 km percorsi a giocatore, segno di un’organizzazione collettiva che privilegia il palleggio e il pressing ordinato. Il Renate invece costruisce meno, con il 77% di passaggi completati, ma riesce a produrre più occasioni grazie alla verticalità: i nerazzurri tentano in media 12 tiri a gara (1.5 xG), spesso nati da recuperi alti o da transizioni veloci. Adesso si passa al commento live della diretta di Alcione Milano Renate, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Dolomiti Bellunesi Alcione Milano (risultato finale 1-1): Zamparo! Serie C 13 settembre 2025

COME SEGUIRE LA DIRETTA ALCIONE MILANO RENATE IN STREAMING VIDEO TV

Per seguire la diretta Alcione Milano Renate è necessario possedere un abbonamento a Sky Sport, mentre la diretta streaming video sarà fornita da Now Tv.

ALCIONE MILANO RENATE: UN DERBY DI SPICCO!

Alle ore 12:30 di domenica 21 settembre la diretta Alcione Milano Renate rappresenta il lunch match odierno, valido per la quinta giornata nel girone A di Serie C 2025-2026. Una partita che, tecnicamente e per quanto visto l’anno scorso, ammicca alla zona playoff: è davvero così in questo momento?

Diremmo di sì, perché entrambe le squadre tra alti e bassi si stanno mantenendo in linea di galleggiamento: entrambe hanno 7 punti in classifica con uno scivolone per parte, per il Renate quello di sabato scorso in casa contro l’Union Brescia e per l’Alcione Milano alla fine di agosto, sul campo del Cittadella.

DIRETTA/ Alcione Milano Lumezzane (risultato finale 1-0): Pirola porta il +3! (Serie C, 6 settembre 2025)

Poi però troviamo anche due vittorie a testa; curioso notare come gli arancioni abbiano sempre vinto 1-0 in casa, mentre le pantere sono forti di due successi esterni e dunque sono particolarmente pericolosi nella partita di oggi.

Ad ogni buon conto, la diretta Alcione Milano Renate dovrebbe rappresentare un match interessante tra due squadre che stanno facendo bene e hanno belle ambizioni; vediamo se il campo risponderà a queste nostre speranze, intanto facciamo anche qualche valutazione circa le probabili formazioni con le scelte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI ALCIONE MILANO RENATE

Avvicinandoci alla diretta Alcione Milano Renate, stiliamo la squadra arancione con un 4-3-1-2 nel quale Galli è il perno di centrocampo mentre Pitou, favorito su Rebaudo, il giocatore che fluttua tra le linee dando una mano ai due attaccanti che potrebbero essere Morselli e Zamparo, ma con Samele in agguato. Le due mezzali invece saranno Invernizzi e Emerick Lopes, qui con Bright a giocarsi il posto insieme a Olivieri; difesa con Pirola e Ciappellano (o Giorgeschi) schierati come centrali a protezione del portiere Agazzi, i terzini sarebbero ancora Bertolotti e Scuderi.

È un 3-5-2 quello di Luciano Foschi nel Renate: Ziu prende il posto di Riviera che è squalificato, in difesa con lui ci sono Auriletto e Spedalieri e poi naturalmente Nobile tra i pali, difensivamente si va a cinque abbassando gli esterni Ghezzi e Ruiz Giraldo, ma a sinistra potrebbe giocare Ovalle Santos. Delcarro, Gianluca Rossi e Calì favoriti in mezzo; le alternative sono Gianluca Esposito e Vassallo, davanti invece Anelli e Spalluto si possono considerare a tutti gli effetti dei titolari aggiunti e dunque non è affatto scontato, visto anche come è finita contro l’Union Brescia, che Karlsson e Kolaj siano confermati dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO ALCIONE MILANO RENATE

Le quote stabilite dalla Snai per la diretta Alcione Milano Renate indicano i padroni di casa come favoriti per la partita, grazie al valore di 2,35 volte la giocata posto sul segno 1; per contro è di 2,90 la quota che il bookmaker emette per il successo delle pantere, regolato dal segno X. L’opzione del pareggio vale 2,95.