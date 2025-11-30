Presentazione della diretta Alcione Milano Trento, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA ALCIONE MILANO TRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci avviciniamo sempre di più alla diretta di Alcione Milano Trento, ma avendo ancora un po’ di tempo a nostra disposizione capiamo come si possono muovere le due squadre in ottica statistica, in questo modo capiremo anche i trend che verranno fuori proprio da questi dati e che ci daranno una possibile favorita per la vittoria finale. L’Alcione Milano si presenta con numeri da squadra dominante: 58% di possesso, 2,0 xG, 1,6 xA, e una media di 15 tiri totali, di cui 6 nello specchio. Il 66% delle occasioni nasce da combinazioni interne con rifinitura centrale, mentre difensivamente il rischio arriva dalle transizioni (1,3 xGA).

Diretta/ Trento Inter U23 (risultato finale 0-1): la decide Spinaccé! (23 novembre 2025)

Ai corner: 6,5 battuti, 3,2 concessi. Il Trento offre un contrasto netto: 47% di possesso, 1,4 xG, 1,2 xGA, e uno dei profili atletici più alti del girone (11,4 km percorsi a giocatore). La produzione offensiva nasce per il 52% da attacchi diretti, mentre la difesa concede 4,1 tiri nello specchio, soprattutto quando la linea si abbassa. Adesso si può passare al commento live della diretta di Alcione Milano Trento, il fischio di inizio sta per arrivare, si comincia, via! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Pro Vercelli Alcione Milano (risultato finale 1-0): la decide Akpa Akpro! Serie C, 22 novembre 2025

Diretta Alcione Milano Trento streaming video, dove vedere la partita

L’inizio della diretta Alcione Milano Trento è prevista per le 14.30 e per chi fosse interessato alla competizione la sfida potrà essere seguita in contemporanea grazie all’abbonamento ai servizi di Sky Sport che permetterà poi di sintonizzarsi sul canale Sky Sport (canale 256) o in alternativa collegarsi in streaming sulle piattaforme SkyGo o NowTv, scaricabili gratuitamente.

Alcione Milano Trento, arancioblù in una serie negativa

All’Arena Civica Gianni Brera andrà in scena la diretta Alcione Milano Trento valida per la sedicesima giornata del girone A di Serie C che darà un assaggio di una partita che potrebbe essere una delle protagoniste dei playoff di questa stagione, gli arancioblù sono una squadra che negli ultimi anni si è guadagnata un posto fisso tra quelle che possono sognare nella promozione, dopo un buon inizio però stanno vivendo un periodo meno positivo con tre sconfitte consecutive, l’ultima 1-0 in casa della Pro Vercelli, che però non hanno messo in discussione il sesto posto a 24 punti.

DIRETTA/ Alcione Milano Novara (risultato finale 0-1): la decide Basso (oggi 16 novembre 2025)

Per i gialloblù invece la stagione è stata vissuta in maniera opposta visto che dopo un inizio complicato sono riusciti a risalire la classifica, e nonostante la sconfitta 0-1 con l’Inter U23, la precedente serie di vittorie e risultati positivi ha portato ad un ottavo posto con 20 punti che può far ben sperare tutti i tifosi sulla partecipazione anche quest’anno ai playoff promozione.

Alcione Milano Trento, probabili formazioni

Entrambi i tecnici per la diretta Alcione Milano Trento dovrebbero scegliere di attuare alcune modifiche rispetto alle squadre messe in campo nell’ultima partita giocata per provare a ottenere un risultato diverso, Giovanni Cusatis quindi nel suo 4-3-1-2 sceglierà Agazzi come portiere, Chierichetti, Ciappellano, Giorgeschi e Scuderi come difensori, Lopes, Galli e Renault come centrocampisti, Pitou come trequartista, Morselli e Marconi come attaccanti. La risposta di Luca Tabbiani invece si affiderà al 4-3-3 con Tommasi, Triacca, Corradi, Trainotti e Fiamozzi, Giannotti, Sangalli e Aucelli, Capone, Pellegrini e Dalmonte.

Alcione Milano Trento, quote e pronostico finale

La diretta Alcione Milano Trento è una partita che secondo molti addetti ai lavori dovrebbe essere molto equilibrata fino alla sua fine nonostante una delle due formazioni venga considerata favorita rispetto all’altra, gli arancioblù infatti, su bet365, hanno la quota più bassa, pari a 2.30, anche se non di molto. La vittoria dei gialloblù infatti è stata fissata a 2.50 come valore di mezzo mentre il più alto è stato scelto per il pareggio che arriva a toccare anche i 2.95 perché considerato un risultato che a nessuna delle due squadre potrebbe andare bene vista la classifica.