DIRETTA ALCIONE MILANO TRIESTINA, PUNTI DECISIVI IN PALIO

La diretta Alcione Milano Triestina aprirà alle ore 15.00 il sabato della nona giornata del Girone A di Serie C per una partita che si prospetta molto delicata. Le due squadre stanno vivendo momenti completamente opposti ma sono alla ricerca di punti e potrebbero dare spettacolo. L’Alcione Milano ha invertito la rotta ed è riuscito a vincere le ultime tre partite contro Caldiero Terme, Novara e Arzignano. Molto male, invece, il periodo della Triestina che non riesce a trovare un’identità ed è ferma a soli cinque punti dopo l’1 a 1 rimediato in casa contro la Pro Vercelli.

DIRETTA ALCIONE MILANO TRIESTINA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Alcione Milano Triestina verrà trasmessa da Sky e sarà visibile anche sulle piattaforme streaming video di Sky GO e NOW TV. Potrete seguire questo match anche attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti di questo match.

ALCIONE MILANO TRIESTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche il discorso relativo alle scelte dei due allenatori con le probabili formazioni della partita. L’undici di Cusatis si baserà sul solito 4-3-1-2 con Invernizzi a sostegno di Marconi e uno tra Palombi e Pessolani. Palma e Bagatti saranno le due mezzali con Bertoni in mediana a dare sostengo alla difesa. Difesa a tre, invece, per Michele Santoni che si baserà su Pavlev, Rizzo e Moretti per difendere la porta di Roos. Germano e Bijleveld agiranno sull’esterno a sostegno di El Azrak e Vertainen.

CHI SONO I FAVORITI NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO?

Il fattore campo non impedirà ai giuliani di essere favoriti nel pronostico secondo le quote Snai per la diretta Alcione Milano Triestina. Infatti il segno 2 è proposto a 2,00, mentre 3,05 sarà la quotazione per il segno X in caso di pareggio. Infine, il segno 1 in caso di successo meneghino è indicato a quota 3,80 ed è quindi l’ipotesi sulla carta meno probabile.

