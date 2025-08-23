Diretta Alcione Milano Triestina streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per il girone A di Serie C, 1^ giornata.

DIRETTA ALCIONE MILANO TRIESTINA: SI RIPARTE!

Siamo in vista della diretta Alcione Milano Triestina, una delle partite che si giocano – alle ore 18:00 di sabato 23 agosto – per la prima giornata nel girone A di Serie C 2025-2026. Arriva l’esordio in campionato anche tra queste due squadre: la parola d’ordine per entrambe può essere salto di qualità.

L’Alcione Milano è reduce dalla prima, storica stagione tra i professionisti: era partito alla grande ma poi ha perso smalto, è comunque sempre rimasto in corsa per un posto nei playoff ma alla fine l’ha mancato, dunque oggi riparte nella consapevolezza di poter entrare tra le prime dieci squadre della classifica.

Diverso il discorso per la Triestina, che per storia – ma non solo – punta in maniera concreta al salto di categoria per tornare in Serie B, ma nelle ultime stagioni ha deluso dovendo abbassare con decisione l’asticella delle ambizioni.

L’ultima salvezza è arrivata solo attraverso il playout contro il Caldiero Terme; inevitabile che si debba puntare a fare molto meglio e la diretta Alcione Milano Triestina ci dirà come sarà l’esordio che potrebbe segnare il trend almeno nella prima parte di stagione, intanto noi diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni della partita.

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA ALCIONE MILANO TRIESTINA IN STREAMING VIDEO TV

Sono i canali di Sky Sport a fornire in tv la diretta Alcione Milano Triestina, mentre per la diretta streaming video l’appuntamento è su Now Tv sempre in abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI ALCIONE MILANO TRIESTINA

Giovanni Cusatis potrebbe confermare, nella diretta Alcione Milano Triestina, i calciatori che hanno battuto la Pro Patria in Coppa Italia Serie C: dunque davanti a Federico Agazzi ecco Pirola e Ciappellano centrali con Bertolotti e Renault a fare i terzini, poi un centrocampo nel quale Galli comanda le operazioni stretto tra le due mezzali Muroni e Emerick Lopes e la zona di trequarti presidiata da Pitou, che rimane in vantaggio su Invernizzi e Rebaudo. Davanti invece si va con Morselli e Zamparo, ma occhio all’esperienza di Michele Marconi e la candidatura di Samele.

La Triestina è ripartita da Geppino Marino e in Coppa Italia ha già perso, contro l’Arzignano; modulo 3-4-2-1 con Matosevic protetto da una difesa composta da Anzolin, Moretti e Kosijer, sulle fasce laterali partendo da centrocampo si muovono Jonsson e Tonetto e in mezzo con Ionita potrebbe avere una maglia Voca, favorito su Gunduz, precisando che invece Kiyine potrebbe agire sulla trequarti prendendo il posto di Jaron Vicario, con la conferma di D’Urso come altro elemento tra le linee. Per quanto riguarda invece il ruolo di prima punta, di fatto per il momento gli alabardati hanno a disposizione il solo Vertainen, a segno sabato scorso.