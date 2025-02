Venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 20.30 andrà in scena un confronto che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi in questa stagione di Serie C, la diretta Alcione Milano Union Clodiense. Da una parte i milanesi, decimi in classifica con 37 punti e in lotta per mantenere un posto nella top 10, che varrebbe il pass per i playoff a fine stagione. I lombardi stanno attraversando un periodo difficile, senza vittorie da sei giornate consecutive, e arrivano da due sconfitte contro Triestina e Arzignano. Un risultato positivo contro l’Union Clodiense sarebbe fondamentale per rimettersi in corsa.

Dall’altra parte, l’Union Clodiense si trova in una situazione drammatica: all’ultimo posto con solo 18 punti, distante 14 lunghezze dalla zona salvezza. Nonostante la classifica compromessa, la squadra ha trovato un po’ di speranza con la vittoria per 2-0 contro la Pro Vercelli lo scorso fine settimana, che potrebbe dare un po’ di slancio alla sua rincorsa disperata per sperare nei playout. All’andata, l’Alcione Milano si era imposto per 3-1 in trasferta, e ora cercherà di replicare il successo per risalire la classifica e interrompere la sua crisi.

