Diretta Alcione Milano Vicenza, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Breda per l'ottava giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA ALCIONE MILANO VICENZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Adesso è il momento della diretta di Alcione Milano Vicenza, ma da un punto di vista statistico in maniera tale da evidenziare i trend delle due squadre in vista del fischio iniziale. L’Alcione Milano ha un profilo equilibrato: possesso medio al 50%, precisione passaggi al 78%, e un xG di 1.10, con 12 tiri prodotti a partita. In difesa concede poco (9 conclusioni), ma soffre sulle palle inattive: 40% dei gol subiti arriva da corner o punizioni laterali. Il Vicenza, invece, si presenta con numeri da big: possesso al 56%, precisione all’84%, 16 tiri a gara (6 nello specchio) e un xG di 1.55, con percentuale realizzativa al 17%.

Nei piazzati i biancorossi guadagnano oltre 7 corner a partita, contro i 4 dell’Alcione. Una partita che vede i milanesi puntare sulla compattezza, mentre il Vicenza può contare su superiorità tecnica e fisica. Ora è il momento del commento live della diretta di Alcione Milano Vicenza, il fischio di inizio è vicino e con esso il nostro commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ALCIONE MILANO VICENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sintonizzate la vostra televisione se siete abbonati a Sky per poter vedere la diretta Alcione Milano Vicenza in streaming sul canale Sky Sport 252. La partita si potrà seguire pure in streaming per coloro i quali decidessero invece di utilizzare l’applicazione di Sky Go.

ALCIONE MILANO VICENZA, IN CAMPO C’E’ LA CAPOLISTA!

La diretta Alcione Milano Vicenza avrà inizio domenica 5 ottobre 2025 alle ore 17:30. Presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni arriva la capolista del girone B di Serie C 2025/2026 con i veneti che si sono appunti presi la vetta della classifica in solitaria salendo a quota 19 punti e quindi davanti di due lunghezze al Lecco.

I biancorossi non hanno finora mai perso in campionato pareggiando soltanto alla seconda giornata senza segnare sul campo dell’Ospitaletto. Gli uomini allenati dal tecnico Fabio Gallo sono reduci da cinque vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta fra le mura amiche battendo la Pro Vercelli per 2 reti a 0.

L’obiettivo del Lane sarà dunque quello di riconfermarsi in testa alla graduatoria così da non rischiare di farsi scavalcare dai Manzoniani ma l’Alcione tenterà di non ricoprire il ruolo di vittima sacrificale concedendo i tre punti tanto facilmente. I lombardi sono adesso in quinta posizione a quota 14 come Inter U23 ed Union Brescia.

Anche gli Orange sono in serie positiva da cinque gare avendo perso soltanto contro il Cittadella nel secondo turon del torneo. La squadra allenata da mister Giovanni Cusatis arriva da due successi conquistati in trasferta contro l’Arzignano Valchiampo prima e l’Ospitaletto poi e si augurano di agganciare il Lecco così come di non farsi raggiungere dall’Albinoleffe.

DIRETTA ALCIONE MILANO VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta Alcione Milano Vicenza: sarà 4-3-1-2 dall’inizio del match per i padroni di casa con Agazzi tra i pali, Bertolotti, Pirola, Ciappelano e Scuderi sempre nelle retrovie, Lopes, Invernizzi e Galli nel mezzo, Pitou a svariare alle spalle della coppia d’attacco formata da Zamparo e Morselli. Il tecnico Gallo dovrebbe invece decidere di utilizzare il modulo 3-5-2 per schierare i biancorossi con Gagno in porta, Leverbe, Cuomo e Benassai in difesa, Caferri, Rada, Pellizzari, Carraro e Sandon a centrocampo, Rauti e Morra in avanti.

DIRETTA ALCIONE MILANO VICENZA, LE QUOTE

In quanto capolista nel girone B, per la diretta Alcione Milano Vicenza è la formazione ospite ad essere la favorita in ottica esito finale se si guarda alle quote fornite dalle agenzie di scommesse sportive. Ad esempio secondo Snai il segno 2 e quindi la vittoria dei veneti è da quotare a non più di 1.65 mentre a più del doppio troviamo l’x, equivalente al pareggio, posto a 3.35. Infine, il successo dei padroni di casa è la soluzione meno plausibile con l’1 pagato a 4.90.