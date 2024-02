DIRETTA/ Alessandria AlbinoLeffe video streaming tv: ecco i numeri storici (Serie C, 24 febbraio)

DIRETTA ALESSANDRIA ALBINOLEFFE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Alessandria Albinoleffe vede scendere in campo due formazioni che nelle ultime tre partite di campionato hanno vinto una sfida per parte e divise la posta in palio in un’occasione. Albinoleffe che ha ottenuto il successo nella sfida datata 11 novembre 2020 grazie alla doppietta decisiva dell’attaccante classe 1989 Cori. Prima su azione e poi sugli sviluppi di un calcio di rigore. La squadra piemontese si è rifatta nella gara di ritorno ottenendo il successo con il risultato di 2-1.

Vantaggio nei primi 10 minuti di gara grazie alla rete di Di Quinzio; pareggio ottenuto da Giorgione e rete nel finale In extremis con conseguente vittoria per i piemontesi grazie alla zampata di Di Gennaro. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni è quella del 21 ottobre 2023, sfida di andata di questo campionato, terminata con un pareggio a reti bianche. (Marco Genduso)

ALESSANDRIA ALBINOLEFFE VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Alessandria Albinoleffe ci sono varie modalità e anche per tutti i gusti: ad esempio si potrà vedere su Sky previo l’acquisto dell’abbonamento Calcio. Con le stesse modalità sarà possibili seguirla anche sulla piattaforma di streaming video di NowTv.

LA PRESENTAZIONE

Noi non abbiamo preso impegni per questa attesissima diretta di Alessandria Albinoleffe, valida per il 28º turno del campionato che scatterà oggi 24 febbraio alle ore 18,30. I padroni di casa si troveranno di fronte ai propri tifosi dopo una serie di tre sconfitte consecutive.

L’ultima di queste è arrivata contro l’Atalanta U23 con un risultato di 2-0, lasciando la squadra in ultima posizione in classifica. Per l’Albinoleffe si naviga in acque più tranquille al 12º posto. La squadra arriva da un pareggio contro la Virtus Verona per 1-1 e cercherà di capitalizzare su questo risultato positivo per portare magari tre punti fuori casa.

ALESSANDRIA ALBINOLEFFE: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Alessandria Albinoleffe alle probabili formazioni del match che vedrà di sicuro Siafa in attacco dal primo minuto. Il giocatore, nonostante la sua stazza imponente, dispone di eccellenti doti tecniche e potrebbe diventare estremamente pericoloso se servito adeguatamente.

Dall’altra parte, Munari dovrebbe essere confermato nel ruolo di esterno sinistro. L’esterno si è dimostrato una vera e propria aggiunta offensiva in fase di possesso, contribuendo attivamente alla manovra d’attacco della squadra, senza contare poi il gol nella precedente sfida contro la Virtus Verona.

ALESSANDRIA ALBINOLEFFE, LE QUOTE

Per le quote della diretta di Alessandria Albinoleffe ci affideremo al sito di Snai: il bookmaker mette il segno 1 a 3,3 mentre il segno 2 a 1,8. Per quanto riguarda il segno X invece la Snai lo mette a 2,5.











