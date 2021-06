Diretta Alessandria Albinoleffe/ Streaming video Rai: grigi vicini a finale playoff

DIRETTA ALESSANDRIA ALBINOLEFFE: CHI VA IN FINALE?

Alessandria Albinoleffe è in diretta alle ore 20:30 di mercoledì 9 giugno, presso lo stadio Moccagatta: è il ritorno della semifinale playoff di Serie C 2020-2021. Ci avviciniamo a scoprire chi sarà la quarta squadra promossa: questa sera si gioca per un posto in finale e si parte dalla vittoria che i grigi hanno centrato a Gorgonzola tre giorni fa, un 2-1 molto importante per le sorti del doppio confronto e che naturalmente avvicina i ragazzi di Moreno Longo all’ultimo atto di un cammino molto lungo, ma che per i piemontesi è iniziato molto dopo i seriani.

L’Alessandria può anche pareggiare, ma in caso di sconfitta con un gol di scarto non avrà il beneficio della classifica: si andrà comunque ai tempi supplementari, e quindi a maggior ragione attenzione all’Albinoleffe che, in trasferta, ha già eliminato Modena e Catanzaro e sogna ancora in grande stile, sperando di arrivare un passo più vicino alla Serie B. Aspettando che la diretta di Alessandria Albinoleffe si giochi, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ALESSANDRIA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Albinoleffe è la partita che, tra le due delle semifinali playoff di Serie C, viene trasmessa in chiaro: l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 57 del digitale terrestre, e ci sarà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video sul sito o l’app ufficiali di Rai Play. L’alternativa resta quella del portale Eleven Sports, che fornisce tutti i match del campionato di Serie C: qualora non abbiate sottoscritto un abbonamento per la stagione, potrete comunque acquistare il singolo evento. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA ALBINOLEFFE

Per Alessandria Albinoleffe Longo ritrova Bruccini, che ha scontato il turno di squalifica: potrebbe dunque mandarlo in campo al posto di Giorno, con la conferma di Chiarello e Casarini a completamento del centrocampo. In difesa tutto invariato con Prestia e Matteo Di Gennaro davanti a Pisseri, mentre Parodi e Celia spingeranno sulle corsie esterne; anche davanti si va verso la riproposizione di quanto visto domenica, dunque Mustacchio in appoggio ad Arrighini e Eusepi anche se Corazza e Stanco sperano nella maglia. Rientri importanti nell’Albinoleffe, ovvero Borghini e soprattutto Manconi: il bomber torna a fare coppia con Cori, ma è da vedere se Marco Zaffaroni voglia confermare il 3-4-2-1 che nel caso porterebbe all’avanzamento di Giorgione sulla linea con Gelli, e dunque Cori resterebbe fuori o dovrebbe agire sulla trequarti. Gusu e Tomaselli saranno i due laterali di centrocampo, poi Genevier e Nichetti a fare coppia nel settore nevralgico; in difesa Riva, Canestrelli e Davide Mondonico si piazzano a protezione del portiere Savini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Alessandria Albinoleffe sono state emesse dai vari bookmaker: prendiamo in considerazione la Snai, secondo cui il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vale 1,73 volte quanto messo sul piatto. Il segno X che identifica il pareggio vi farebbe guadagnare 3,35 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 è quello su cui puntare per il successo degli ospiti e, in questo caso, la vincita ammonterebbe a 5,00 volte l’importo che avrete deciso di investire sulla partita.



