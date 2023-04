DIRETTA ALESSANDRIA ANCONA/ Video streaming tv: le due squadre sono in difficoltà

DIRETTA ALESSANDRIA ANCONA: I TESTA A TESTA

La diretta di Alessandria Ancona fa parte delle partite che terranno incollati tutti gli amanti del campionato di Serie C, a tutti i dispositivi che trasmettono la partita. Il periodo di forma delle due formazioni però non è dei migliori: Ancona che, nonostante il sesto posto in classifica, arriva da due pareggi contro Carrarese e Torres e le sconfitte contro Cesena e Imolese, avendo di fatto mancato quello che sarebbe potuto essere un aggancio al quarto posto.

Alessandria che in classifica si posiziona al 18esimo posto con tre punti totalizzati nelle ultime quattro, frutto di tre pareggi ed una sconfitta rispettivamente contro Fermana, Siena, Fiorenzuola e Olbia. Spulciando i precedenti storici si nota soltanto un incontro, quello della gara di andata terminato con il risultato di 3-0 per l’Ancona. A segno per l’Ancona D’Eramo, Moretti e Mattioli rispettivamente ai minuti 45, 51 ed 89, chiudendo, difatti, l’incontro. (Marco Genduso)

DIRETTA ALESSANDRIA ANCONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Ancona non dovrebbe essere trasmessa in televisione (in caso, l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports. In questo caso naturalmente la visione di Alessandria Ancona sarà in diretta streaming video.

ALESSANDRIA ANCONA: TRA PLAYOUT E PLAYOFF

Alessandria Ancona, in diretta dallo stadio Giuseppe Moccagatta della città piemontese, si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, giovedì 6 aprile 2023, nel contesto della trentaseiesima giornata della Serie C 2022-2023 nel girone B, che si gioca interamente oggi per “anticipare” la Pasqua. Si sfidano due società di notevole tradizione nella diretta di Alessandria Ancona, ma naturalmente saranno le esigenze di classifica ad essere in primo piano, quando siamo giunti ormai alla terzultima giornata della stagione regolare di questo campionato.

Nella scorsa giornata, l’Alessandria ha perso ad Olbia con un brutto 4-0, ennesima delusione di una stagione assai negativa per i piemontesi, che con 32 punti sembrano ormai destinati a dover passare dai playout per cercare la salvezza. L’Ancona invece arriva dal pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Carrarese, ha 55 punti e vuole consolidarsi nella migliore posizione possibile nella griglia per i playoff, che sono sempre più vicini. Esigenze diverse ma egualmente significative, che cosa ci dirà la diretta di Alessandria Ancona?

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA ANCONA

Andiamo adesso a scoprire qualcosa in più a proposito delle probabili formazioni della diretta di Alessandria Ancona. Per i padroni di casa allenati da Maurizio Lauro il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-2-3-1, con questi possibili titolari: in porta Liverani, protetto dai quattro difensori Baldi, Sabbione, Sini e Nunzella; in mediana i due titolari potrebbero invece essere Nichetti e Perseu; infine il reparto offensivo, nel quale potremmo vedere Rota, Martignago e Renault da destra a sinistra sulla trequarti, alle spalle del centravanti Sylla.

La risposta degli ospiti dell’Ancona allenati da mister Gianluca Colavitto potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 nel quale ipotizziamo titolari Mezzoni, De Santis, Camigliano e Martina nella difesa a quattro collocata davanti al portiere Perrucchini; il trio a centrocampo invece potrebbe essere formato da Prezioso, Gatto e Simonetta; infine in attacco potremmo collocare le due ali Petrella e Di Massimo ai fianchi del centravanti Spagnoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Alessandria Ancona in base alle quote offerte da GoldBet, che ritiene molto equilibrato questo incontro, ma con gli ospiti leggermente favoriti. Infatti il segno 2 è quotato a 2,55, mentre poi si sale a quota 2,80 sul segno X in caso di pareggio e fino a 2,90 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse l’Alessandria.

