DIRETTA/ Alessandria Arzignano (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, oggi 27 gennaio 2024)

DIRETTA ALESSANDRIA ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta che pone di fronte Alessandria Arzignano sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo la classifica con statistiche più interessanti. Padroni di casa che si ritrovano all’ultimo posto con soltanto 13 punti raccolti fino a questo momento. L’andamento di questo campionato da parte dei primi intesi non soddisfa i tifosi alla ricerca di punti importanti per risollevarsi dalla classifica. Le reti realizzate fino a questo momento sono 12 mentre quelle subite 26.

DIRETTA/ Venezia Ternana (risultato finale 1-0): la decide Pierini (Serie B, 27 gennaio 2024)

L’attacco è decisamente l’aspetto da migliorare essendo la formazione ad aver trovato meno volte la porta avversaria. Bisogna migliorare la zona offensiva anche per gli ospiti che hanno realizzato appena 5 reti in più, risultando essere il terzo attacco meno prolifico del campionato. Per l’Arzignano 27 punti in classifica posizionandosi al quattordicesimo posto. (Marco Genduso)

NUOVO STADIO DEL MILAN/ Arriva il “Sì” dal Comune di San Donato: questa volta si farà! (26 gennaio 2024)

ALESSANDRIA ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Alessandria Arzignano sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Alessandria Arzignano e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

GRIGI IN CRISI

Alessandria Arzignano, in diretta sabato 27 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Grigi a picco, reduci da quattro sconfitte consecutive, l’ultima subita sul campo del Padova. Solo 13 punti finora per l’Alessandria, staccata di quattro lunghezze dalla Pro Sesto penultima e a forte rischio retrocessione diretta senza una veloce inversione di tendenza.

DIRETTA/ Arzignano Pro Patria (risultato finale 0-1): gol di Castelli, vincono i bustocchi! (21 gennaio 2024)

Dall’altra parte anche l’Arzignano sta vivendo un periodo di flessione, sconfitto in casa dalla Pro Patria nell’ultimo impegno disputato, ko arrivato dopo tre pareggi consecutivi. La formazione vicentina si è così allontanata dalla zona play off del girone A, rischiando così di ritrovarsi al quintultimo posto, anche se la distanza dal Novara quartultimo è ancora di 8 punti e questo potrebbe essere decisivo in caso di arrivo oltre la quota prevista per i play out.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA ARZIGNANO

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Arzignano, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Sergio Pirozzi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Liverani; Ciancio, Ercolani, Gega; Pellegrini, Sepe, Nichetti, Mastalli, Rossi; Anatriello, Siafà. Risponderà l’Arzignano allenato da Giuseppe Bianchini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Boseggia; Davi, Piana, Milillo, Gemignani; Barba, Lakti, Casini; Lunghi; Parigi, Grandolfo.

ALESSANDRIA ARZIGNANO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Alessandrio Arzignano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo dell’Arzignano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA