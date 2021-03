Diretta/ Alessandria Carrarese, streaming video Rai. Sfida tra deluse (Serie C)

DIRETTA ALESSANDRIA CARRARESE: POSTICIPO DELLA 27^ GIORNATA

Alessandria Carrarese, in diretta alle ore 18.00 di lunedì 1 marzo 2021 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C. Posticipo che chiuderà il quadro dell’ottavo turno, in un campionato di Serie C che procede senza sosta con un altro turno infrasettimanale all’orizzonte. Si affrontano due squadre al momento deluse rispetto alle prospettive di inizio campionato.

L‘Alessandria si è ormai staccata dal vertice della classifica, restando al momento sesta dopo l‘ultimo pareggio senza reti contro il Pontedera. E’ stato il terzo pari consecutivo senza reti per i grigi, che affronteranno una Carrarese che continua a galleggiare al decimo posto, al confine della zona play off. Nella scorsa stagione i marmiferi hanno perso d’un soffio l’accesso alla finale promozione, quest’anno non hanno mai trovato la giusta continuità e sono reduci dall’ennesimo passo falso, in casa contro il Novara, seconda sconfitta nelle ultime 3 partite disputate.

DIRETTA ALESSANDRIA CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Carrarese è quella che per questo turno di Serie C sarà trasmessa in chiaro per tutti dalla televisione di stato: come di consueto dunque l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 57 del vostro televisore, e sarà la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, mettendo a disposizione senza costi aggiuntivi il sito o l’app ufficiali di Rai Play ai quali dovrete accedere con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA CARRARESE

Le probabili formazioni della sfida tra Alessandria e Carrarese allo stadio Giuseppe Moccagatta. I padroni di casa allenati da Moreno Longo scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Chiarello, Casarini, Giorno, Di Quinzio, Celia; Arrighini, Corazza. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Silvio Baldini con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Mazzini; Murolo, Milesi, Bresciani; Caccavallo; Luci, Schirò, Pasciuti; Marilungo, Piscopo; Infantino

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Alessandria Carrarese: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.05 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.70 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.10 volte l’importo scommesso.

