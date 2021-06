Diretta Alessandria Feralpisalò/ Streaming video tv: ai grigi basta vincere (Serie C)

DIRETTA ALESSANDRIA FERALPISALÒ: SIAMO ANCORA IN EQUILIBRIO!

Alessandria Feralpisalò, che sarà diretta dal signor Paolo Bitonti, si gioca alle ore 16:30 di mercoledì 2 giugno: siamo allo stadio Moccagatta, dove va in scena il ritorno dei quarti playoff della Serie C 2020-2021. Il secondo turno della fase nazionale ci porterà a conoscere le quattro squadre semifinaliste, che dunque resteranno in corsa per l’unica promozione; all’andata i Leoni del Garda si sono imposti per 1-0 con il gol di Scarsella, e dunque è ancora tutto in equilibrio perché, secondo le regole della Lega Pro sui playoff, l’Alessandria potrà vincere con qualunque risultato facendo valere la migliore posizione in classifica.

Risultati Serie C/ Diretta gol live score ritorno quarti playoff (mercoledì 2 giugno)

Significa che Massimo Pavanel difficilmente potrà impostare una partita sulla fase difensiva, conoscendo anche la potenza di fuoco dell’avversaria; la sensazione è che i piemontesi siano favoriti ma abbiamo imparato che di scontato c’è davvero poco. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Alessandria Feralpisalò, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione delle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita del Moccagatta.

Diretta/ Albinoleffe Catanzaro (risultato finale 1-1): Mondonico risponde a Carlini

DIRETTA ALESSANDRIA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Feralpisalò non è una di quelle che saranno trasmesse sulla televisione satellitare per il ritorno dei quarti di finale playoff: ad ogni modo c’è l’alternativa, come sappiamo, fornita dal portale Eleven OTT che fornisce tutte le partite del campionato di Serie C. La visione sarà in diretta streaming video; utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete abbonarvi al servizio per la stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA FERALPISALÒ

Per Alessandria Feralpisalò Moreno Longo punterà ancora sul 4-3-1-2: potrebbe cambiare qualcosa nell’undici di partenza, davanti Corazza si gioca un posto con Arrighini per affiancare Eusepi mentre Frediani potrebbe avere la maglia sulla trequarti in luogo di Mustacchio. In mediana ci provano Casarini e Di Quinzio, che devono vincere la concorrenza di Bruccini e Giorno; verso la conferma Chiarello come perno davanti alla difesa, qui Prestia e Matteo Di Gennaro si piazzano davanti a Pisseri con Parodi e Celia sugli esterni. Pavanel deve rinunciare allo squalificato Guidetti, e dunque nel suo 4-3-3 dovrebbe essere Gavioli a prendere posto in mediana, completando una linea nella quale saranno confermati Hergheligiu e Scarsella. Possibile alternativa è Tommaso Morosini, così come Ceccarelli per un tridente nel quale D’Orazio potrebbe lasciargli la maglia; a sinistra avremo sicuramente Tulli con Guerra da prima punta, non dovrebbe cambiare il reparto arretrato che avrà i due centrali in Giani e Bacchetti, i terzini Bergonzi e Brogni e il portiere De Lucia.

RISULTATI SERIE C/ Diretta gol live score: bene Padova e Avellino!

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Alessandria Feralpisalò possiamo consultare le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,95 volte quanto messo sul piatto, per l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) la vincita ammonterebbe a 3,15 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote un guadagno che corrisponde a 4,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA