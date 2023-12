DIRETTA/ Alessandria Fiorenzuola (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (3 dicembre 2023)

DIRETTA ALESSANDRIA FIORENZUOLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Alessandria Fiorenzuola evidenzia due squadre che stanno attraversando un brutto momento di forma all’interno della propria storia calcistica. La classifica li vede posizionati rispettivamente al diciottesimo e ventesimo posto in classifica con soltanto 2 punti a distanziarli. Padroni di casa che hanno realizzato 11 gol in campionato e subiti 20, risultando essere il secondo attacco meno prolifico dell’intero campionato, peggio ha fatto solamente l’Arzignano con una rete in meno.

La squadra piemontese presenta due calciatori a quota tre reti in classifica: Gazoul e Mastalli. Ospiti che con 29 gol subiti risultano essere la difesa più battuta di questo campionato. L’ultimo posto in classifica non fa sicuramente felici di tifosi che hanno raccolto appena 10 punti da inizio campionato. Va leggermente meglio dal punto di vista dei gol con 14 reti realizzate ed il miglior marcatore che risulta essere Alberti con 4 reti. Da parte di oggi potrebbe valere sei punti alla luce della distanza minima che separa le due formazioni in questa classifica. (Marco Genduso)

ALESSANDRIA FIORENZUOLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Alessandria Fiorenzuola sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Alessandria Fiorenzuola sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

ALESSANDRIA FIORENZUOLA, UNA VITTORIA A TESTA NELL’ULTIMO TURNO

La diretta Alessandria Fiorenzuola, in programma domenica 3 dicembre alle ore 16:15, racconta della 16esima giornata Serie C Girone A. I piemontesi sono in un brutto periodo di ferma con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite giocate, ad eccezione del successo esterno sul campo del Renate per 2-0. Le partite perse invece sono arrivate contro Triestina, Virtus Entella, Giana Erminio e la più recente con la Pro Vercelli.

La Fiorenzuola è messa ancora peggio dato che le vittorie nelle ultime cinque sono zero. L’ultima gara a livello temporale è stato il 2-1 incassato in casa dalla Giana Erminio, preceduto dall’1-1 con la Pro Patria e le tre sconfitte di fila contro Mantova, Atalanta U23 e Triestina. L’ultimo successo risale al 24 ottobre con il 3-1 al Vicenza firmato Alberti e Omorogbe, autore di una doppietta.

ALESSANDRIA FIORENZUOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Alessandria Fiorenzuola vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2 con Liverani tra i pali, in difesa Gega, Ercolani e Mame Ass. Linea di centrocampo da destra a sinistra con Pellitteri, Nichetti, Mastalli, Pellegrini e Nunzella. Tandem offensivo Pagliuca e Siafa.

Il Fiorenzuola risponde col 4-3-3. In porta Sorzi, retroguardia composta da Silvestro e Sussi terzini più Potop con Bondioli centrali. Zona nevralgica del campo con Nelli, Di Quinzio e Musatti. Tridente offensivo invece sarà formato da Morello e Anelli ai lati e Ceravolo punta.

ALESSANDRIA FIORENZUOLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Alessandria Fiorenzuola danno per favorita la squadra di casa a 2.05. Secondo bet365, il segno X del pareggio è a 3.05 mentre il 2 fisso a 3.25.

L’Over 2.5 vale 2.25, più dell’Under che lo si può trovare a 1.50. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.99 e 1.72.

