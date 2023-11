Diretta/ Alessandria Giana Erminio (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 18 novembre 2023)

DIRETTA ALESSANDRIA GIANA ERMINIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Alessandria Giana Erminio presenta due formazioni che si trovano rispettivamente al diciottesimo e tredicesimo posto dell’attuale classifica del girone A di Lega Pro. Partendo dai padroni di casa si nota come abbiano un raccolto solamente 12 punti nelle prime 13 partite giocate. I gol collezionato sono 10 mentre 16 quelli subiti; con questi dati statistici la formazione piemontese si presenta come il secondo peggior attacco dell’intero campionato sopra solamente all’Arzignano che ha realizzato due reti in meno.

DIRETTA/ Renate Alessandria (risultato finale 0-2): 3 punti per i grigi!

Formazione ospite che riuscita a collezionare 19 gol in questo campionato risultando essere il quinto miglior attacco; l’aspetto da migliorare è sicuramente quello difensivo. I gol subiti sono 22 risultando essere la seconda formazione ad aver preso più gol all’interno di questo girone. L’unica squadra ad aver fatto peggio dal punto di vista difensivo risulta essere la Fiorenzuola con 26 gol presi. In tema marcatori da segnalare la presenza per gli ospiti di ben due calciatori rispettivamente a quota 6 e 5 gol. I loro nomi sono Fall e Fumagalli. (Marco Genduso)

Video/ Giana Erminio Virtus Verona (4-0) gol e highlights: goleada casalinga (11 novembre 2023)

ALESSANDRIA GIANA ERMINIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Alessandria Giana Erminio sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Alessandria Giana Erminio sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

TESTA A TESTA

La diretta di Alessandria Giana Erminio si prospetta interessante. Le due squadre, che nel weekend appena trascorso hanno fatto incetta di gol (la prima ha concluso la gara sul 2-0, l’altra sul 4-0 contro il Virtus Verona) si scontreranno sul campo nella serata di sabato 18 novembre. Dalla prima e storica promozione tra i professionisti nel lontano 2014/15, la Giana Erminio ha affrontato la piemontese diverse volte: la più memorabile, forse, è avvenuta nel 2017, quando è stata l’unica del girone a batterla tra le mura amiche.

Diretta/ Pineto Giana Erminio (risultato finale 4-2): trionfo abruzzese!

L’anno successivo sono stati ancora una volta i biancazzurri ad avere la meglio all’andata, con un 1-0 che ha chiuso i conti, ma al ritorno la situazione verrà ribaltata completamente dall’Alessandria che conquisterà 4 gol e porterà a casa il risultato. Un po’ più equilibrato, invece, lo scontro avvenuto nel 2021, che ha visto le squadre tornare a casa sul pareggio di 0-0. Per quanto riguarda i calciatori più in forma delle due compagini, troviamo da un lato Tommaso Fumagalli – il classe 2000 ha intascato 5 reti in 13 giornate – mentre dall’altro Marwen Gazoul con 3 gol totali. (Rossana Briga)

SFIDA IN PIEMONTE

La diretta Alessandria Giana Erminio, in programma sabato 18 novembre alle ore 14:00, vede affrontarsi due squadre reduci da una vittoria. I piemontesi arrivano infatti dal 2-0 inflitto al Renate fuori casa, un successo che ha interrotto la striscia di due sconfitte consecutive senza reti contro Triestina ed Entella, entrambe terminate 3-0. I grigi sono attualmente terzultimi con 12 punti e hanno rialzato la china tra il 21 e il 31 ottobre con due vittorie contro Pergolettese e Atalanta U23 e altrettanti pareggi con Albinoleffe e Trento.

La Giana Erminio ha finalmente accontentato i propri tifosi che chiedevano una svolta dopo settimane difficili. I pareggi casalinghi contro Albinoleffe e Pro Sesto più la doppia sconfitta col Padova, prima in campionato e poi ai sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C, avevano abbassato il morale della squadra di Gorgonzola. Come detto però è apparso l’arcobaleno dopo giorni di pioggia ovvero il perentorio 4-0 alla Virtus Verona con le doppietta di Messaggi e Fall. Prima di questa gara, i tre punti alla Giana mancavano dal 21 ottobre nel 3-1 al Lumezzane.

ALESSANDRIA GIANA ERMINIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Alessandria Giana Erminio vede i piemontesi scendere in campo col 3-5-2. Liverani tra i pali, terzetto difensivo composto da Ciancio, Rota e Gega. Sugli esterni troviamo Ercolani e Rossi mentre nella zona nevralgica del campo avremo Sepe, Foresta e Nichetti. Tandem offensivo Siafa-Gazoul.

Risponde la Giana con l’assetto tattico 3-5-2 con Zacchi in porta, retroguardia formata da Previtali con Ferrante e Minotti. A centrocampo Caferri a destra, Messaggi a sinistra e il trio Marotta-Pinto-Franzoni. In attacco Fumagalli e Fall.

ALESSANDRIA GIANA ERMINIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Alessandria Giana Erminio danno per favorita la squadra di casa seppur di poco. Infatti per bwin l’1 vale a 2.25 contro i 2.95 del 2, la stessa quota anche per la X.

Molto alto l’Over 2.5 che lo troviamo a 2.25 rispetto all’1.55 del segno opposto. Vicina al due, precisamente 1,98, il Gol contro l’1.73 del No Gol.











© RIPRODUZIONE RISERVATA