Diretta/ Alessandria Juventus U23 (Serie C) streaming video tv: i grigi sognano

DIRETTA ALESSANDRIA JUVENTUS U23: CHE DERBY PIEMONTESE!

Alessandria Juventus U23, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. I grigi sognano dopo gli ultimi sviluppi, la corsa alla Serie B diretta sembrava definitivamente sfumata e invece l’Alessandria è stata l’unica formazione ad approfittare dei tentennamenti del Como in testa alla classifica. Per la squadra allenata da Moreno Longo decisive le vittorie negli scontri diretti chiave contro Pro Vercelli e Renate e la cinquina rifilata alla Lucchese nell’ultimo match ha dimostrato come la squadra sia in grado di andare fino in fondo, anche se i lariani in testa alla classifica sono ancora lontani 3 punti e hanno il pallino della situazione in mano, potendo recuperare ancora una partita.

L’Alessandria dunque può solo vincere e proverà a farlo contro una Juventus U23 che è invece reduce da 2 sconfitte consecutive contro Pergolettese e Pro Patria: momento no per i giovani bianconeri che dovranno ancora lottare per blindare la qualificazione ai play off.

DIRETTA ALESSANDRIA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Juventus U23 sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 252 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della sfida tra Alessandria e Juventus U23 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta. I padroni di casa allenati da Moreno Longo scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni; Parodi, Casarini, Bruccini, Celia; Mustacchio, Eusepi, Arrighini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lamberto Zauli con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Nocchi; Di Pardo, Delli Carri, Alcibiade, De Marino; Ake, Correia, Peeters, Fagioli; Brighenti, Marques.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Alessandria e Juventus U23, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.87 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.35 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.00 volte la posta scommessa.

