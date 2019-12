Diretta Alessandria Juventus U23/ Streaming video tv: recupero del derby (Serie C)

Alessandria Juventus U23, in diretta dallo stadio Giuseppe Moccagatta, si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 4 dicembre e rappresenta il recupero della 15^ giornata nel campionato di Serie C 2019-2020. La partita del girone A è un derby a tutti gli effetti, perché anche i giovani bianconeri disputano le loro partite interne nello stadio dei grigi; i ragazzi di Fabio Pecchia sono reduci dal pareggio di Como e devono ancora recuperare un’altra partita, potrebbero dunque lanciarsi verso la zona playoff in un campionato che sta regalando buone soddisfazioni e vede la squadra avere un passo migliore rispetto a quello dell’esordio nel 2018-2019. L’Alessandria, partita fortissima e con l’idea di lottare per la promozione diretta o comunque la fase nazionale dei playoff, sta calando: domenica è arrivata una brutta sconfitta interna contro il Siena, la classifica peggiora e a questo punto bisogna anche stare attenti a conservare il posto nelle prime dieci, pur se questo è un discorso ancora prematuro. In ogni caso attendiamo con trepidazione la diretta di Alessandria Juventus U23, nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Juventus U23 non è disponibile sui canali del nostro Paese, ma come sempre l’appuntamento per gli appassionati è sul portale Eleven Sports: è possibile abbonarsi al servizio stagionale oppure acquistare singolarmente la partita (il prezzo è fissato all’inizio del campionato), in ogni caso potrete seguire la sfida di Serie C in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA JUVENTUS U23

Per Alessandria Juventus U23, nel suo 3-5-2 Cristiano Scazzola considera l’inserimento di Sartore e Casarini: il primo da esterno di centrocampo aumentando la spinta offensiva, il secondo in mezzo al campo per Castellano, confermando invece Chiarello e Suljic. A sinistra dovrebbe operare Celia, davanti Eusepi farà coppia con uno tra Akammadu e Arrighini; spazio poi a una difesa nella quale Sciacca sarà supportato da Cosenza e Gjura, il portiere sarà come sempre Valentini. Pecchia non rinuncia al 4-3-3 ma potrebbe fare qualche variazione rispetto a sabato: Zanimacchia contende una maglia ad Han e Lanini nel tridente offensivo, dove Dany Mota resta favorito su Frederiksen come prima punta. A centrocampo la candidatura è quella di Beltrame che può fare la mezzala offensiva in luogo di Clemenza, con Portanova sull’altro versante e Muratore da regista (insidiato da Idrissa Touré). Alcibiade e Mulè possono essere i centrali difensivi, Di Pardo può andare a destra con Frabotta che tornerebbe a sinistra, in porta ci sarà Loria.



