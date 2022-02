Diretta/ Alessandria Lecce streaming video tv: arriva la capolista (Serie B)

DIRETTA ALESSANDRIA LECCE: TRASFERTA INSIDIOSA PER I GIALLOROSSI!

Alessandria Lecce, mercoledì 15 febbraio 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria sarà una sfida valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie B. Arriva la capolista in casa dei Grigi, i risultati del martedì hanno offerto una buona occasione al Lecce che potrebbe ora portarsi davanti la Cremonese, mantenendo così il primato in classifica, e soprattutto a +3 dal Pisa terzo, fermato di nuovo sul pari dal Vicenza, coi salentini che possono dunque sfruttare un’occasione dopo il pari interno contro il Benevento.

L’Alessandria continua a lanciare segnali di ripresa ed ha sfiorato il colpaccio sul campo del Brescia in lotta per la promozione, facendosi raggiungere solo al 90′. Il ko della Spal contro la Reggina permetterebbe ai Grigi di uscire dalla zona play out in caso di risultato positivo. Nel match d’andata rocambolesca vittoria del Lecce per 3-2 sull’Alessandria allo stadio Via del Mare, ultimo incrocio di campionato al “Moccagatta” datato 4 giugno 2017 nei play off di Serie C, vinse l’Alessandria ai rigori.

DIRETTA ALESSANDRIA LECCE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Alessandria Lecce sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA LECCE

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Lecce, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Moreno Longo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani; Mustacchio, Casarini, Milanese, Ba, Lunetta; Palombi, Corazza. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gabriel; Faragò, Calabresi, Lucioni, Gallo; Majer, Blin, Gargiulo; Strefezza, Coda, Listkowski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Alessandria Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.

