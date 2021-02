Diretta Alessandria Lecco/ Streaming video tv: un antipasto di playoff? (Serie C)

DIRETTA ALESSANDRIA LECCO: LE DUE SQUADRE STANNO BENE

Alessandria Lecco, che sarà diretta dal signor Luigi Catanoso, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 3 febbraio: la 22^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021 ci porta a un altro turno infrasettimanale, e qui al Moccagatta si affrontano due squadre che stanno bene. Il match potrebbe essere un antipasto dei playoff, visto che stiamo parlando della terza e sesta forza del girone A che, vale la pena dirlo, sono comunque partiti con obiettivi diversi e si trovano a lottare per lo stesso a causa più che altro del passo troppo lento dei grigi.

Dopo un periodo complicato l’Alessandria ha vinto a Olbia riuscendo a risalire la corrente, anche se dovrà sforzarsi per recuperare il terreno perso da Renate e Como in chiave promozione diretta; bene anche il Lecco che, approfittando delle difficoltà del Livorno, si è preso un successo interno importante per rimanere nel gruppo che sogna la post season. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Alessandria Lecco, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA ALESSANDRIA LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Lecco è disponibile: la grande novità legata alla Serie C è che alcune partite sono trasmesse dalla televisione satellitare, pertanto gli abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire questa, che per la 22^ giornata è stata selezionata, sul canale 251 del loro decoder. In assenza di un televisore la stessa emittente fornisce, senza costi aggiuntivi, il servizio di diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA LECCO

Per Alessandria Lecco Moreno Longo non potrà utilizzare Cosenza, che è squalificato: sarà uno tra Simi e Matteo De Gennaro a completare la difesa con Prestia e Bellodi, posizionandosi davanti a Pisseri. Sulle fasce laterali Christian Mora e Rubin insidiano le maglie di Mustacchio e Parodi, al centro del campo Gazzi potrebbe sostituire Chiarello mentre le due mezzali potrebbero essere Casarini e Di Quinzio, in luogo di Bruccini e Giorno. Davanti, Corazza e Arrighini verso la conferma ma attenzione a Stanco ed Eusepi, candidati validi. Il Lecco di Gaetano D’Agostino potrebbe confermare quasi tutta la squadra che ha battuto il Livorno: Capogna però può tornare titolare nel tridente offensivo, con la conferma di Doudou Mangni e Iocolano sui lati. Emmausso a quel punto può prendere il posto di Gian Marco Nesta sulla destra di centrocampo, con Capoferri sull’altro versante; Matteo Marotta e Moleri sfidano Bolzoni e Foglia per una maglia in mezzo, difesa confermata con Celjak, Cauz e Marzorati che proteggeranno il portiere Pissardo.

