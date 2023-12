Diretta/ Alessandria Legnago Salus streaming video tv: Grigi sul fondo (Serie C, 17 dicembre 2023)

Alessandria Legnago Salus, in diretta domenica 17 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. Grigi ancora sul fondo del girone A e ora chiamati a ripartire con Sergio Pirozzi in panchina: dopo tre sconfitte consecutive è arrivato un pareggio contro la Pro Patria nell’ultima trasferta che ha permesso almeno di agganciare il Novara, dividendo l’ultimo posto a 12 punti.

È invece in serie positiva il Legnago Salus, 6 risultati utili consecutivi per i veronesi in una striscia fatta da due vittorie e quattro pareggi, l’ultimo ottenuto in casa contro il Novara, proprio l’altra squadra al momento all’ultimo posto in classifica nel girone A. Un andamento che ha permesso al Legnago Salus di salire in classifica e di agganciare il decimo posto e, conseguentemente, la zona play off del raggruppamento.

ALESSANDRIA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Alessandria Legnago Salus sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Alessandria Legnago Salus in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Legnago Salus, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Sergio Pirozzi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Liverani; Ciancio, Ercolani, Gega; Pellegrini, Sepe, Nichetti, Mastalli, Rossi; Anatriello, Siafà. Risponderà il Legnago Salus allenato da Massimo Donati con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Fortin; Motoc, Sbampato, Zanandrea; Noce, Viero, Diaby, Travaglini; Franzolini; Rocco, Tabué.

ALESSANDRIA LEGNAGO SALUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Alessandria Legnago Salus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.75, mentre l’eventuale successo del Legnago Salus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











