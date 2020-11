Diretta Alessandria Livorno/ Streaming video tv: sfida di fascino (Serie C)

DIRETTA ALESSANDRIA LIVORNO: PIEMONTESI FAVORITI

Alessandria Livorno, in diretta dallo stadio Giuseppe Moccagatta della città piemontese alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 8 novembre 2020, è una sfida sicuramente tra le più affascinanti e ricche di storia nel programma della nona giornata del campionato di Serie C e in particolare nel suo girone A. Arriviamo alla diretta di Alessandria Livorno potendo dire che le due squadre stanno piuttosto bene. I piemontesi domenica scorsa hanno ottenuto una convincente vittoria esterna sul campo della Carrarese, che ha permesso all’Alessandria di salire a quota 11 punti in classifica lasciando alle spalle un inizio di campionato non sempre facile. Il discorso vale a maggior ragione per il Livorno, che ha avuto a che fare anche con grossi problemi societari ma adesso sta ritrovando serenità, in campo e fuori. Nell’ultima settimana sono arrivate la vittoria con la Pergolettese e il pareggio nel recupero con la Juventus U23, così adesso i labronici hanno 10 punti e soprattutto un trend positivo che lascia ben sperare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ALESSANDRIA LIVORNO

La diretta tv di Alessandria Livorno non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA LIVORNO

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Alessandria Livorno, proviamo adesso a stendere gli 11 delle due squadre, pur con tutte le cautele del caso in un periodo nel quale pure le scelte degli allenatori di calcio sono condizionate dal Covid. Per l’Alessandria di mister Gregucci variamo comunque un 3-5-2 con Scognamillo, Prestia e Blondett nella difesa a tre davanti a Crisanto; nel folto centrocampo a cinque ipotizziamo Parodi, Casarini, Gazzi, Castellano e Celia da destra a sinistra, infine Arrighini e Corazza potrebbero formare il tandem d’attacco. La risposta del Livorno di Dal Canto potrebbe invece prevedere uno spregiudicato 4-2-4: Romboli in porta; retroguardia a quattro con Parisi, Di Gennaro, Deverlan e Porcino; Haoudi ed Agazzi nella coppia mediana; Pecchia e Marsura esterni offensivi in appoggio ai due attaccanti centrali Mazzeo e Murilo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Alessandria Livorno secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, che vede favoriti i padroni di casa il cui successo è quotato a 2,05 (segno 1). Si sale poi a quota 3,20 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,50 volte la posta in palio in caso di colpaccio del Livorno per chi avrà puntato sul segno 2.



