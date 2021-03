Diretta/ Alessandria Lucchese (Serie C) streaming video tv: grigi verso il sogno

DIRETTA ALESSANDRIA LUCCHESE:

Alessandria Lucchese, in diretta domenica 28 marzo 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Grigi lanciati verso un sogno che sembrava irraggiungibile, quello della promozione diretta in Serie B. Le ultime 2 sconfitte del Como e le contemporanee vittorie contro Renate e Pro Vercelli hanno riportato la squadra allenata da Moreno Longo a -3 dalla vetta, seppur con una partita in più finora disputata rispetto ai lariani.

Servirà una grande continuità per colmare definitivamente il gap con il primo posto e l’Alessandria chiederà strada alla Lucchese che è invece reduce da una fondamentale vittoria nello scontro diretto contro la Pistoiese, con il gol di Bianchi che ha permesso ai rossoneri di staccare di 5 lunghezze il Livorno ultimo in classifica e provare a guadagnarsi un posto più vantaggioso in zona play off. Questa partita potrebbe dunque essere uno snodo cruciale nel cammino stagionale di entrambe le squadre, considerando che poi resteranno solamente altre 5 partite da giocare.

DIRETTA ALESSANDRIA LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Lucchese sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 251 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA LUCCHESE

Le probabili formazioni della sfida tra Alessandria e Lucchese presso lo stadio Giuseppe Moccagatta. I padroni di casa allenati da Moreno Longo scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Pisseri; Bellodi, Sini, Di Gennaro; Parodi, Bruccini, Casarini, Mustacchio, Celia; Arrighini, Eusepi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giovanni Lopez con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Biggeri; Panariello, Benassi, Pellegrini; Meucci, Panati, Sbrissa, Nannelli, Lo Curto; Bianchi, Petrovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Alessandria e Lucchese, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.40 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.25 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 7.50 volte la posta scommessa.

