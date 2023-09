DIRETTA/ Alessandria Lumezzane (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 24 settembre 2023)

DIRETTA ALESSANDRIA LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta dell’incontro tra Alessandria e Lumezzane presenta due formazioni che si sono affrontate la bellezza di 10 volte all’interno della loro storia. Guardando i precedenti scontri si nota parecchio equilibrio. Il 30% delle volte è arrivata una vittoria da parte del Lumezzane; altrettante volte la partita è terminata con il risultato di pareggio mentre il 40% delle sfide ha sorriso all’Alessandria.

La prima volta che le due squadre si sono trovate di fronte in un campo di calcio, è stato nel 2000 quando il Lumezzane ha compiuto un grande colpo esterno vincendo in casa dell’Alessandria con il risultato di 0-2. Gara di ritorno che vide vincere ancora il Lumezzane, per la prima vittoria dell’Alessandria occorre aspettare 8 anni quando vinse tre gare consecutive. Dal punto di vista cronologico, l’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate è stato nel 2016 quando Alessandria e Lumezzane si sono divise un punto grazie alle reti di Iocolano e Mantovani. (Marco Genduso)

ALESSANDRIA LUMEZZANE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Alessandria Lumezzane sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Alessandria Lumezzane in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Alessandria Lumezzane, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. Alessandria in un momento di difficoltà, culminato dopo l’ultima sconfitta in casa dell’Arzignano nel turno infrasettimanale. Si è arrivati alla rescissione consensuale con il tecnico Fulvio Fiorin, sostituito al momento sulla panchina dei grigi da Vitantonio Zaza.

Il Lumezzane invece ha confermato la sua affidabilità in casa battendo mercoledì scorso il Fiorenzuola, secondo successo casalingo per i bresciani dopo quello contro la Pergolettese anche se in trasferta la squadra di Franzini è finora uscita sconfitta sia dal campo della Pro Vercelli sia da quello del Vicenza. Le due formazioni tornano ad affrontarsi in campionato ad Alessandria dall’ultimo precedente datato 7 febbraio 2016, in quell’occasione la sfida terminò con un pareggio col punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA LUMEZZANE

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Lumezzane, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Vitantonio Zaza schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Liverani; Ciancio, Rota, Ercolani, E.Rossi; Mastalli, Nichetti, Sepe; Pellegrini, Gazoul, Ghiozzi. Risponderà il Lumezzane allenato da Arnaldo Franzini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Galeotti, Regazzetti, Dalmazzi, Pogliano, Righetti; Ilari, Pesce, Moscati; Malotti, Gerbi, Cannavò.

ALESSANDRIA LUMEZZANE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Alessandria Lumezzane, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Lumezzane, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











