DIRETTA/ Alessandria Mantova (risultato 0-1) tv streaming video: Bombagi in gol! (Serie C, 13 febbraio 2024)

DIRETTA ALESSANDRIA MANTOVA (RISULTATO 0-1): PRIMO TEMPO

Inizia il primo tempo della sfida che pone di fronte Alessandria e Mantova. Partita subito molto aggressiva con entrambe le formazioni che non vogliono lasciare nulla al caso. La partita si sblocca dopo 14 minuti con il vantaggio dei biancorossi in trasferta grazie alla rete dell’ex calciatore del Teramo Bombagi. Cross in mezzo da parte di Maggioni con l’ex Teramo che arriva per primo sul pallone e lo spedisce in porta.

DIRETTA/ Mantova Triestina (risultato finale 2-1): autorete! (9 febbraio 2024)

Vantaggio Mantova con mister Possanzini che si gode il vantaggio nei primi minuti di gioco. Alessandria che prova a sistemarsi dopo la rete subita con un timido attacco respinto dalla difesa ospite. (Marco Genduso)

DIRETTA ALESSANDRIA MANTOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo pronti a vivere la diretta di Alessandria Mantova, testa-coda nel girone A di Serie C. L’Alessandria non vince dal 12 novembre: 2-0 a Meda contro il Renate, da quel momento sono arrivate ben otto sconfitte a fronte di tre pareggi e, soprattutto, l’Alessandria ha perso cinque delle ultime sei gare, ma possiamo anche dire che abbia segnato un solo gol, a Lumezzane, dopo un digiuno di ben sei giornate. I dati non mentono: appena 13 le reti dei grigi in tutto il campionato, un dato pessimo ed è un peccato perché invece la difesa non si sta comportando male, 28 reti incassate sono poche per l’ultima in classifica. Il rendimento del Mantova lo conosciamo molto bene: i virgiliani hanno perso una sola volta nelle ultime 11 giornate, hanno avuto strisce da cinque vittorie (tra ottobre e novembre) e addirittura sei dopo il ko interno contro il Trento, vincendo nove partite nelle ultime undici e arrivando così al vantaggio attuale nei confronti del Padova. La promozione si avvicina sempre più ma le insidie comunque non mancheranno, a cominciare dalla trasferta del Moccagatta: mettiamoci allora comodi e lasciamo che a parlare siano le due squadre in campo, perché finalmente la diretta di Alessandria Mantova sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Pro Sesto Alessandria (risultato 0-0) video streaming: gara rinviata per maltempo (9 febbraio 2024)

DIRETTA ALESSANDRIA MANTOVA: DAVIDE CONTRO GOLIA?

Tutto è pronto per la diretta di Alessandria Mantova, fissata per oggi 13 febbraio alle ore 20,45 e valida per la 26esima giornata di Serie C, sfida che promette emozioni alla Davide contro Golia. La situazione di classifica delle due squadre è agli antipodi: i padroni di casa si trovano all’ultimo posto, reduci da una serie di risultati negativi con quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite.

Passando invece agli ospiti del Mantova, occupano la vetta della classifica e arrivano a questa sfida con grande fiducia, avendo vinto le ultime due partite, l’ultima delle quali per 2-0 contro la Triestina. Dovrebbe essere una gara facile sulla carta ma gli ospiti hanno dimostrato in parecchie occasioni di perdere punti contro avversarie modeste.

Video/ Albinoleffe Mantova (2-1) gol e highlights: raddoppio decisivo di Longo! (Serie C, 4 febbraio 2024)

DIRETTA ALESSANDRIA MANTOVA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Tutta la Serie C sarà in esclusiva su Sky, quindi l’unico modo per seguire la diretta di Alessandria Mantova sarà eseguire un abbonamento a questa piattaforma e in più possedere il pacchetto Calcio. Con le stesse modalità altrimenti si potrà vedere questa partita anche su NowTv.

DIRETTA ALESSANDRIA MANTOVA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Alessandria Mantova alle probabili formazioni di quest’ultima partendo dalla squadra di casa: l’allenatore dell’Alessandria potrebbe puntare su Busetto in attacco, confermando così la sua fiducia dopo la prestazione positiva dell’ultima partita in cui ha fornito il suo contributo, mandando a segno Gazoul. Nonostante il gol, sembra che quest’ultimo però parta comunque dalla panchina.

Per quanto riguarda il Mantova, sembra che il mister potrebbe mantenere invariato il tridente offensivo che ha dimostrato di saper far male nelle recenti uscite. Galuppini e Fiori schierati come esterni a supporto di Mensah, la squadra mira a sfruttare la loro pericolosità in velocità in campo aperto.

ALESSANDRIA MANTOVA, LE QUOTE

Le quote per la diretta di Alessandria Mantova sono molto interessanti sul sito di Eurobet, vediamo qelle più importanti: il segno 1 viene messo a 3,5 mentre il pareggio con il segno X a 3. La vittoria del Mantova invece è quotata a 1,9.











© RIPRODUZIONE RISERVATA