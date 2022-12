DIRETTA/ Alessandria Montevarchi video streaming tv: sarà una partita inedita

DIRETTA ALESSANDRIA MONTEVARCHI: TESTA A TESTA

Prima di vedere la diretta di Alessandria Montevarchi soffermiamoci a raccontare che tra le due squadre non esistono precedenti. I due club dunque si affrontano per la loro storica prima volta in questa stagione, match attesissimo dunque da ambo le parti. Anche perché entrambe hanno bisogno urgentemente di punti dopo un periodo molto complicato dal punto di vista del rendimento e dei risultati. I padroni di casa vengono da tre punti nelle ultime cinque partite e non vincono dal successo esterno contro la Lucchese del 5 novembre.

Da quel momento sono arrivati tre pareggi di cui quelli esterni con Fermana e Fiorenzuola e quello interno con l’Olbia e una sconfitta in trasferta per 3-0 in casa dell’Ancona. Non meglio stanno andando gli ospiti che dopo cinque sconfitte di fila avevano ritirato su la testa per tre turni nei quali erano riusciti a conquistare cinque punti. Nelle ultime due partite il nuovo crollo che ha portato a due sconfitte di fila. Cosa accadrà nella gara di oggi? (Matteo Fantozzi)

ALESSANDRIA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Montevarchi non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Alessandria Montevarchi sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

RISULTATO NON SCONTATO!

Alessandria Montevarchi, in diretta sabato 10 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie C. Uno scontro diretto nella zona bassa della classifica, punti importanti in palio per risalire la china.

L’Alessandria è diciassettesima in classifica con 14 punti in diciassette partite, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte. I piemontesi sono reduci dalla sconfitta esterna per 3-0 contro l’Ancona. Il Montevarchi, invece, è penultimo a quota 13 punti, raccolti grazie a tre vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte. Rossoblu reduci da due ko di fila: 3-1 contro il San Donato e 1-2 contro il Pontedera.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA MONTEVARCHI

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Alessandria Montevarchi. Partiamo dalla compagine piemontese, schierata con il consueto 4-2-3-1: Marietta, Rota, Bellucci, Checchi, Nunzella, Nichetti, Perseu, Rizzo, Filip, Pellegrini, Galeandro. Passiamo adesso alla formazione toscana, in campo con il 3-5-2: Mazzini, Bertola, Tozzuolo, Nador, Mane, Lischi, Marcucci, Pietra, Bassano, Jallow, Kernezo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Molto equilibrata la diretta Alessandria Montevarchi, andiamo a scoprire le quote per le scommesse. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria dell’Alessandria è a 2,40, il pareggio è a 3,00, mentre il successo del Montevarchi è a 2,95. L’Under 2,5 del match paga 1,55, mentre l’Over 2,5 tocca quota 2,30. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,92 e 1,77.

