Diretta Alessandria Monza/ Streaming video tv: Stroppa vuole la conferma! (Serie B)

DIRETTA ALESSANDRIA MONZA: OBIETTIVI DIVERSI!

Alessandria Monza, in diretta dallo stadio Moccagatta alle ore 20:30 di martedì 15 marzo, è una delle partite che si giocano per la 30^ giornata nel campionato di Serie B 2021-2022. Quarto turno infrasettimanale nelle ultime cinque settimane: un tour de force per il torneo cadetto, con il Monza che sembra finalmente aver cambiato passo e, grazie al roboante 4-0 sul Vicenza, ha confermato la sua quinta posizione in classifica con soli 3 punti da recuperare per le prime due piazze, dunque Giovanni Stroppa sa che il momento è propizio per la tanto agognata promozione diretta pur se la concorrenza resta agguerrita.

L’Alessandria a oggi giocherebbe il playout, si trova a -6 dalla salvezza immediata ma non riesce a trovare continuità; in generale il campionato dei grigi, che sono neopromossi, non è certo negativo ma sono troppe le battute d’arresto, come quella subita sabato sul campo del Frosinone che si è imposto con un netto 3-0. Sarà allora interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Alessandria Monza; mentre aspettiamo che si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori per il match serale, andando a leggere insieme le probabili formazioni qui al Moccagatta.

DIRETTA ALESSANDRIA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Monza sarà disponibile su Sky Sport Serie A, canale che trovate al numero 202 del vostro decoder; i clienti Sky potranno usufruire del normale pacchetto di abbonamento – non ci sarà bisogno della pay per view – e ovviamente va ricordato che sarà possibile seguire la diretta Alessandria Monza anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. L’alternativa è la piattaforma DAZN, che allo stesso modo fornisce tutti i match del campionato di Serie B agli abbonati: in questo caso potrete utilizzare anche una smart tv dotata di connessione a internet o dispositivi che supportino il broadcaster, come i gaming Xbox One o PlayStation 4 e 5.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA MONZA

Per la diretta Alessandria Monza Moreno Longo ritrova Mattiello e Prestia, ma perde Lunetta: l’ex di Bologna e Atalanta potrebbe allora giocare come laterale sinistro di centrocampo, mentre il capitano si prenderebbe il posto al centro della difesa sostituendo Matteo Di Gennaro, ma occhio a Simone Benedetti e Ariaudo che insidiano Parodi e Mantovani (in porta ci sarà regolarmente Pisseri). A centrocampo poi possibile conferma per Mustacchio a destra, l’ex Barillà e Casarini possono essere titolari al centro con Gori che però può giocare ancora dall’inizio; Marconi può essere l’alternativa in attacco al fianco di Corazza.

Nel Monza tornano Giulio Donati e Carlos Augusto, entrambi potrebbero giocare come esterni in mediana prendendo il posto di Pedro Pereira e Salvatore Molina anche come naturale turnover, per lo stesso motivo in difesa Stroppa pensa a Bettella in luogo di Caldirola o Paletta, con Sampirisi invece confermato davanti a Di Gregorio. In mezzo, Mazzitelli e Valoti potrebbero esserci ancora, e allora sono Brescianini, Colpani e Machin a insidiare la maglia di Ciurria; il quale può avanzare la sua posizione, ma nel tandem offensivo ci sono anche D’Alessandro e Leonardo Mancuso che se la giocano con Dany Mota e Gytkjaer.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per la diretta Alessandria Monza. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 3,65 volte quanto messo sul piatto, e dunque la squadra favorita in questa partita è quella brianzola la cui affermazione, regolata dal segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 2,05 volte l’importo investito. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 3,25 volte la vostra giocata.



