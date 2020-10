Diretta Alessandria Novara/ Streaming video Rai: bollente derby piemontese!

DIRETTA ALESSANDRIA NOVARA: PARTITA DA TRIPLA!

Alessandria Novara, diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani, è la partita in programma lunedì 12 ottobre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 21.00. E’ dunque con questo magnifico derby piemontese che si conclude la 4^ giornata del campionato di Serie C girone A e davvero non vediamo l’ora di lasciar far parlare solo il campo. Dopo tutto i grigiorossi di Gregucci infatti sono impazienti di rifarsi dopo anche l’ultimo KO rimediato nella precedente giornata di campionato contro il Lecco: qui infatti Mora (oggi assente per squalifica) non era bastato per rispondere adeguatamente ai bluazzurri. Di contro però ci sarà un avversario ben tosto, che fin delle prime battute di questa stagione di Serie C non ha nascosto le sue alte ambizioni. E’ il Novara di Mister Banchieri, che dopo aver messo il piede in fallo contro la Pro Vercelli, ha poi subito cominciato a dare risposte importanti in campo, visti poi i successi con Lucchese e Giana Erminio. E che questa sera potrebbe dare ancora spettacolo nel derby piemontese contro l’Alessandria.

DIRETTA ALESSANDRIA NOVARA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Novara sarà affidata alla televisione di stato, che la trasmetterà su Rai Sport trattandosi del posticipo: la partita di Serie C è disponibile anche sul canale gemello Rai Sport + e si potrà seguire, senza costi aggiuntivi, anche con il servizio di diretta streaming video garantito dalla stessa emittente, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per visitare il sito Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA NOVARA

Fissando ora la nostra attenzione sulle probabili formazioni della diretta tra Alessandria e Novara, ecco che per la squadra di casa, non esitiamo a fissare nella 4^ giornata il 3-5-2 come modulo di riferimento. Messi dunque Cosenza, Blondett e Scognamillo in difesa, ecco che nell’ampia mediana a 5 dobbiamo subito segnalare l’assenza dello squalificato Mora: Parodi potrebbe prendere il suo posto a destra, mentre il reparto verrebbe dunque completato da Casarini, Di Quinzio, Suljic e Celia. Per l’attacco si faranno avanti Arrighini e Corazza, ancora una volta titolari. Per lo schieramento del Novara in vista del posticipo della 4^ giornata di Serie C ecco che Bancheri non dovrebbe invece discostarsi dal classico 4-3-3, dove in attacco paio confermati dal primo minuto Panico, Zigoni e Gonzalez (benché pure non manchino le alternative dalla panchina). Nella mediana azzurra il fulcro sarà senza dubbio Buzzegdi, con Schiavi e Bianchi ai lati: per la difesa si faranno avanti Cagnano, Dove, Migliorini e Lamanna.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta tra Alessandria e Novara, il pronostico non ci pare troppo netto: le quotazioni assegnate nell’1×2 sono abbastanza vicine. Controllando le quotazioni di Bet365 vediamo che il successo dei grigiorossi è stato dato a 2.25, mentre la vittoria del club azzurro merita la quota di 2.87: il pareggio paga la posta a 3.10.



