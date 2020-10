Diretta Alessandria Olbia/ Streaming video tv: entrambe per il riscatto (Serie C)

DIRETTA ALESSANDRIA OLBIA: I GRIGI LANCIATI!

Alessandria Olbia, partita diretta dal signor Enrico Maggio, va in scena alle ore 15:00 di domenica 4 ottobre: siamo allo stadio Moccagatta per la seconda giornata del campionato di Serie C 2020-2021. Approccio morbido al girone A da parte di entrambe le squadre: i grigi hanno raccolto un modesto pareggio contro la Pistoiese che cozza con le ambizioni di grandezza da parte della società, i sardi invece hanno perso in casa contro il Pontedera e hanno già lasciato per strada punti utili alla salvezza, che rimane il principale obiettivo. La formazione piemontese inoltre ha giocato a metà settimana, impegnata nel secondo turno di Coppa Italia: ha lottato strenuamente per 120 minuti sul campo del Cosenza, ma alla fine si è dovuta arrendere ai rigori. Potrebbe pagare un po’ di stanchezza oggi, ma staremo a vedere quello che ci dirà il campo per la diretta di Alessandria Olbia; nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali di questa sfida, analizzando in prima istanza le probabili formazioni.

DIRETTA ALESSANDRIA OLBIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Olbia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con le partite di Serie C, ad eccezione di uno dei posticipi, è in esclusiva sul portale Eleven Sports che ancora una volta fornisce l’intero programma del campionato di terza divisione. Abbonandosi per la stagione o acquistando di volta in volta la singola gara, si potranno seguire gli eventi in diretta streaming video e dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA OLBIA

Angelo Gregucci affronta Alessandria Olbia con il 3-5-2: davanti al portiere Pisseri dovrebbe esserci una linea difensiva composta da Scognamillo, Blondett e Macchioni mentre sulle fasce laterali i ballottaggi sono Parodi-Mora e Celia-Rubin, ma con i primi due di ogni catena che sembrano essere favoriti. In mediana agisce Chiarello, che sarà supportato da due mezzali come Casarini e Sulijc; spazio poi al grande tandem offensivo formato da Corazza e Arrighini, dalla panchina Di Quinzio e Gazzi provano ad avere posto a centrocampo. Gioca con modulo speculare l’Olbia di Max Canzi, che dunque schiera Emerson, Altare La Rosa a protezione del portiere Tornaghi; Pitzalis potrebbe giocare a sinistra in luogo di Arboleda, sull’altro versante il titolare sarà Francesco Pisano con una mediana nella quale Marigosu avrà le chiavi della manovra e l’aiuto di Doratiotto e Pennington, favoriti su Belloni che potrebbe agire anche come seconda punta, anche se in questo caso dovrebbe vincere la scomoda concorrenza di Gagliano e Cocco.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Alessandria Olbia è stato tracciato anche dall’agenzia Snai, secondo la quale la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare 1,70 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 4,75 che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. Il pareggio, eventualità che come sempre viene regolata dal segno X, porta invece in dote una vincita corrispondente a 3,50 volte la giocata con questo bookmaker.



