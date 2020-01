Diretta Alessandria Olbia/ Streaming video tv: i grigi sono favoriti (Serie C)

Alessandria Olbia, che verrà diretta dal signor Federico Longo, va in scena alle ore 15:00 di domenica 26 gennaio ed è valida per la 23^ giornata nel girone A della Serie C 2019-2020. Marco Martini ha esordito bene sulla panchina dei grigi, portando a casa una preziosa vittoria esterna contro il Gozzano: l’Alessandria ha come obiettivo il ritorno in Serie B ma a oggi deve fare i conti con un certo ritardo in classifica, sono già 7 i punti da recuperare al Renate che occupa il terzo posto ma oggi al Moccagatta l’occasione è da cogliere in maniera assoluta. L’Olbia infatti è in crisi, e nel recupero della prima di ritorno ha perso in casa contro il Siena: serve una scossa alla squadra sarda che si trova sul fondo della classifica (insieme alla Giana Erminio) e ha vinto appena 2 delle 22 partite giocate. Ora però lasciamo che a parlare sia la diretta di Alessandria Olbia, aspettandone il calcio d’inizio possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Olbia non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, ma ormai sappiamo che le partite di campionato e Coppa Italia di Serie C sono state acquistate in esclusiva del portale Eleven Sports: abbonandovi alla piattaforma, o acquistando il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato, potrete dunque seguire anche questa sfida in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA OLBIA

Martini punta sul 3-5-2 in Alessandria Olbia, e potrebbe lanciare Sartore al fianco di Eusepi nel tandem offensivo; a centrocampo invece Gazzi dovrebbe essere il riferimento centrale con Di Quinzio (nuovo arrivato) e Casarini ai suoi lati sempre che non venga ridato spazio a Chiarello, eventualmente spendibile anche per la trequarti. Gli esterni saranno Eleuteri e Celia, poi una difesa che sarà composta da Prestia, Cosenza e Dossena e si posizionerà a protezione del portiere Valentini. L’Olbia affronta questa partita con il rombo di centrocampo: Lella il vertice basso, Demarcus a supporto di due attaccanti che dovrebbero essere Ogunseye e Parigi anche se Cocco potrebbe avere spazio. Giandonato e Biancu si preparano alla conferma come interni in mediana, potrebbero invece cambiare i terzini perchè Mastino e Zugaro spingono per soppiantare Pisano e Pitzalis. La Rosa e Gozzi andranno a giocare davanti ad Aresti, estremo difensore della squadra isolana.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Alessandria Olbia ci parlano di un vantaggio da parte dei grigi, la cui vittoria è identificata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,65 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il pareggio è regolato dal segno X e vale 3,50 volte la puntata, mentre con il segno 2 per il successo dei sardi andreste a guadagnare una somma corrispondente a 5,25 quanto giocato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA