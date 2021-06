DIRETTA/ Alessandria Padova video streaming tv: una rivalità centenaria!

DIRETTA ALESSANDRIA PADOVA: I TESTA A TESTA

Prima di questa finale playoff in Serie C, Alessandria Padova si era giocata comunque tantissime volte e ha una storia centenaria: le cronache ufficiali ci riportano che le due squadre sono avversarie fin dal 1921 in Prima Divisione, e dunque quasi 10 anni prima che nascesse la Serie A a girone unico. Questo ci dice ovviamente di quanto sia ampia la rivalità; a questo proposito possiamo dire che l’Alessandria ha vinto la prima partita di sempre (3-1 nel novembre 1921) ma che poi ne sono trascorse 10 senza vittorie dei grigi e con ben 7 affermazioni del Padova. Arrivando all’epoca recente, è curioso invece notare come tra il 1981 e il 2015 non ci siano stati incroci, poi in Lega Pro abbiamo avuto due sfide con un 1-1 maturato al Moccagatta, per effetto dei gol segnati da Cristian Altinier e Michele Marconi. L’Alessandria non batte il Padova in casa da un 2-1 del febbraio 1979, i veneti sono in generale imbattuti da cinque gare ma è passato davvero troppo tempo perché questo bilancio dei testa a testa possa esserci utile, non resta che scoprire quello che succederà oggi e quale delle due squadre conquisterà la promozione in Serie B… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ALESSANDRIA PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Padova sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, dunque anche in diretta streaming video tramite sito o applicazione di Rai Play che si fa ad aggiungere al servizio su abbonamento offerto da Eleven Sports per l’intero campionato di Serie C, finale playoff naturalmente compresa. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

ALESSANDRIA PADOVA: FINALE PLAY OFF, OBIETTIVO SERIE B!

Alessandria Padova, in diretta giovedì 17 giugno 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la finale di ritorno dei play off di Serie C. E’ il momento della verità, la lunghissima maratona dei play off giunge al termine con Alessandria e Padova che si contendono l’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie B. L’andata allo stadio Euganeo non ha sciolto i dubbi, i biancoscudati hanno gestito bene la sfida e sono andati anche vicini al gol colpendo una traversa, ma la difesa dei Grigi è stata efficace ed ora i piemontesi si trovano di fronte la grande chance della finale da giocare in casa.

Da cancellare il brutto ricordo della promozione sfumata nel 2017, quando a Firenze fu il Parma a vincere la finalissima e a far sfumare una promozione che l’Alessandria aveva visto svanire due volte, considerando la rimonta subita nella regular season dalla Cremonese. Dall’altra parte il Padova quest’anno ha comandato la regular season nel girone B per lungo tempo, per poi lasciare la promozione diretta al Perugia. Dunque scontro che appare particolarmente incerto ed emozionante, di sicuro c’è che una delle due squadre ritroverà la cadetteria: un’attesa lunga decenni per l’Alessandria, solo 2 stagioni per il Padova.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PADOVA

Le probabili formazioni della sfida tra Alessandria e Padova presso lo stadio Moccagatta. I padroni di casa allenati da Moreno Longo scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mora, Chiariello, Bruccini, Celia; Giorno; Corazza, Arrighini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Mandorlini con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Dini; Pelagatti, Rossettini, Kresic, Curcio; Germano, Halfredsson, M. Mandorlini; Jelenic, Paponi, Biasci.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Alessandria Padova, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa finale dei play off di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,50 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2,95 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

