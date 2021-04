Diretta Alessandria Pergolettese/ Streaming video tv: grigi per il sorpasso in vetta

DIRETTA ALESSANDRIA PERGOLETTESE: SFIDA PESANTE PER LONGO

Alessandria Pergolettese, diretta dall’arbitro Mattia Pascarella, è la partita in programma oggi, 18 aprile 2021 e valida per la 36^ giornata della Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Per il girone A ecco oggi una bellissima sfida che coinvolge due club particolarmente desiderosi di fare bottino pieno: con la diretta tra Alessandria e Pergolettese vivremo dunque un’incontro bollente, dove davvero non sarà concessa alcuna svista.

Non possono certo permettersi di perdere punti importanti i grigi, che arrivati alla quinta vittoria di fila, dopo aver superato anche la Pro Sesto, vogliono continuare su tal trend per ricucire il gap sulla capolista Como, e perché no, anche operare il sorpasso in vetta se fortunati.

Di contro ecco una Pergolettese in cerca di risposte: dopo i due KO rimediati contro Renate e Piacenza, la società cremasca ha deciso di esonerare solo in settimana mister De Paola e chiamare in panca Fiorenzo Mario Albertini, nella speranza di dare una scossa in questo finale di stagione. Dalla 13^ posizione in classifica, con 43 punti, il sogno play off per i gialloblu è ancora vivo, ma serve dare il massimo in questi ultimi incontri. Ci attende una diretta Alessandria Pergolettese davvero infiammata.

DIRETTA ALESSANDRIA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Alessandria Pergolettese sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

DIRETTA ALESSANDRIA PERGOLETTESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per inanellare la sesta vittoria di fila, Mister Longo non dovrebbe rivoluzionare il classico 3-5-2 visto negli ultimi appuntamenti. Per le probabili formazioni della diretta tra Alessandria e Pergolettese, ecco che allora avremo per i grigi ancora Arrighini e Corazza titolari in attacco, mente in mediana sarà spazio per i centrali Mustacchio, Casarini e Bruccini, con Parodi e Celia titolari sull’esterno. Attenzione al numero 1 Pisseri, che è stato ammonito nell’ultimo incontro ed è a rischio. Difficile però immaginare le mosse di Albertini, al suo debutto sulla panchina della Pergolettese: di sicuro il nuovo tecnico questa sera dovrà fare a meno del portiere titolare Ghidotti, espulso nell’ultimo incontro con il Piacenza. Tra i pali sarà spazio allora per Soncin, con in difesa probabilmente anche Villa, Ceccarelli, Ferrara e Girelli. A centrocampo Panatti è a rischio squalifica: al suo fianco, ipotizzando un classico 4-3-3, potrebbe essere posto per Varas e Palermo, mentre sarà uno tra Scardina e Longo la prima punta titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match della Serie C, non esitiamo a concedere ai grigi il favore del pronostico. Il portale di scommesse Eurobet per l’1×2 della partita della 36^ giornata di campionato, dà a 1.62 la vittoria dell’Alessandria, contro il più alto 5.25 segnato per il successo della Pergolettese: il pareggio vale 3.65.



