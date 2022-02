Diretta Alessandria Perugia/ Streaming video tv: grigi vogliono la salvezza (Serie B)

DIRETTA ALESSANDRIA PERUGIA: PARTITA COMBATTUTA!

Il turno infrasettimanale valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B vede nel suo programma la diretta di Alessandria Perugia: il match andrà in scena allo Stadio Giuseppe Moccagatta martedì 22 febbraio a partire dalle 18.30. È uno scontro tra due squadre che stanno vivendo due momenti molto diversi tra loro: i padroni di casa – trovandosi al sedicesimo posto della classifica, in zona play-out, con 23 punti – rincorrono la salvezza, mentre gli ospiti – attualmente al settimo posto con 38 punti – intendono assicurarsi un buon piazzamento in vista dei play-off.

I piemontesi da parte loro arrivano da un momento nero: la vittoria manca da cinque turni. L’ultimo risultato è la netta sconfitta contro l’Ascoli, a cui dovrà seguire una reazione se la squadra di Moreno Longo non vuole sprofondare nei bassifondi della classifica. L’avversario, tuttavia, anche in questa giornata sarà ostico. Gli umbri infatti arrivano da quattro risultati utili, di cui tre vittorie ed un pareggio, quest’ultimo contro la capolista Cremonese.

DIRETTA ALESSANDRIA PERUGIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Alessandra Perugia, match di Serie B, sarà visibile in diretta in televisione sul satellite per gli abbonati a Sky Sport oppure con una connessione a Internet per gli abbonati a Dazn ed Helbiz tramite una SmartTv, una consolle o un decoder apposito o un dispositivo come Chromecast o Amazon Firestic. In streaming, invece, in un caso sarà possibile collegarsi alla piattaforma Sky Go da computer o dispositivi mobile e nell’altro caso tramite computer al sito ufficiale www.dazn.com oppure alle applicazioni ufficiali attraverso smartphone e tablet. L’appuntamento è martedì 22 febbraio a partire dalle 18.30.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PERUGIA

Il calendario di Serie B è molto fitto e non c’è da sorprendersi dunque se nelle probabili formazioni della diretta Alessandria Perugia sarà possibile trovare del turnover. I due allenatori devono infatti calibrare le energie delle proprie rose, mettendo in campo gli uomini che hanno la migliore condizione fisica. I padroni di casa non dovrebbero avere particolari assenze, ma qualcuno resterà a riposo. Il 3-4-3 di Moreno Longo potrebbe essere così schierato: Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta; Chiarello, Corazza, Milanese. Gli ospiti invece ritroveranno Rosi, che ha scontato il turno di squalifica, ma saranno assenti per squalifica Burrai e Dell’Orco. Non è ancora al meglio inoltre Ferrarini. Il 3-4-2-1 di Massimiliano Alvini potrebbe essere così schierato: Chichizola; Sgarbi, Angella, Rosi; Falzerano, Segre, Kouan, Lisi; Matos, Santoro; De Luca.

QUOTE ALESSANDRIA PERUGIA

Le quote della diretta Alessandria Perugia, offerte dall’agenzia di scommesse Snai, nonostante la differenza di punti in classifica tra le due squadre, sono piuttosto equilibrate. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è infatti fissata a 2,95, mentre un successo degli ospiti, con il segno 2, si trova a 2,70. Il pari, con il segno X, infine, è proposto a 2,85.



