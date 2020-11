Diretta/ Alessandria Piacenza (Serie C) streaming video e tv: tra troppe frenate

DIRETTA ALESSANDRIA PIACENZA: PIEMONTESI FAVORITI!

Alessandria Piacenza, domenica 15 novembre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Entrambe le squadre al momento hanno raccolto meno di quanto sperato in questo avvio di campionato. Ha fatto parzialmente meglio l’Alessandria, con 14 punti e una serie di tre vittorie consecutive in campionato contro Pontedera, Carrarese e Livorno che avevano fatto sperare nel possibile salto verso l’alta classifica. La discontinuità si è confermata però il principale problema dei Grigi, che nel turno infrasettimanale sono caduti sul campo dell’Albinoleffe, costretti dunque ad un nuovo passo indietro. E’ lontano 5 lunghezze dai piemontesi il Piacenza che invece ha vinto solo una delle ultime 6 partite disputate in campionato, il 2-4 sul campo del Lecco del 25 ottobre scorso. Turno infrasettimanale amaro anche per gli emiliani che hanno subito un pesante 0-3 interno contro la Pro Patria, restando invischiati in piena zona play out.

DIRETTA ALESSANDRIA PIACENZA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Piacenza sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PIACENZA

Le probabili formazioni di Alessandria Piacenza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Sinigaglia di Como. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Angelo Adamo Gregucci con un 3-5-2: Crisanto; Scognamillo, Prestia, Blondett; Parodi, Castellano, Gazzi, Casarini, Celia; Corazza, Arrighini. Gli ospiti guidati in panchina da Vincenzo Manzo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-1-1 come modulo di partenza: Vettorel, Simonetti, Bruzzone, Battistini, Visconti; Gonzi, Corbari, Palma, Ghisleni; Corradi; Galazzi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Alessandria e Piacenza queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.80, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.45 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.25.



