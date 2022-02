Diretta/ Alessandria Pisa streaming video tv: toscani in calo? (Serie B)

DIRETTA ALESSANDRIA PISA: GRANDE EQUILIBRIO IN CAMPO!

Alessandria Pisa, in diretta sabato 5 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. Prova molto importante per i toscani che rischiano di ritrovarsi di fronte al primo momento difficile della stagione. Un punto nelle ultime due partite per il Pisa che dopo la sconfitta contro il Frosinone in casa ha pareggiato nella trasferta di Ferrara contro la Spal, subendo il sorpasso al primo posto per mano del Lecce.

DIRETTA/ Vicenza Alessandria (risultato finale 2-1): doppietta Diaw, espulso Ba

Alessandria a sua volta reduce da un’interessante opportunità perduta sul campo del Vicenza. Grigi sconfitti 2-1 dai berici e sempre a -2 dalla salvezza diretta, con l’impegno contro l’ultima della classe che non è stato sfruttato. Nel match d’andata il Pisa ha battuto l’Alessandria 2-0 con i gol di Lucca, doppietta per il centravanti nerazzurro. Le due squadre non si affrontano allo stadio Moccagatta dall’1-1 del 3 febbraio 2019.

Diretta/ Alessandria Benevento (risultato finale 2-0): vittoria pesante per i grigi

DIRETTA ALESSANDRIA PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Pisa sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

Diretta/ Spal Pisa (risultato finale 0-0): traversa colpita da Sibilli nel recupero!

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PISA

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Pisa, match che andrà in scena al Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Moreno Longo schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pisseri; Parodi, Prestia, Mantovani; Mustacchio, Casarini, Chiarello, Pierozzi; Milanese; Palombi, Corazza. Risponderà il Pisa allenato da Luca D’Angelo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Hermansson, Caracciolo, Leverbe, Birindelli; Marin, Nagy, Touré; Gucher; Sibilli, Lucca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Alessndria Pisa al Giuseppe Moccagatta di Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA