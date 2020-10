Diretta/ Alessandria Pontedera (Serie C) streaming video tv: grigi in crisi

DIRETTA ALESSANDRIA PONTEDERA: GRIGI ANCORA IN CRISI

Alessandria Pontedera, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Grigi ufficialmente in crisi dopo l’ultimo ko interno contro il Grosseto: un solo punto ottenuto nelle ultime quattro partite per la compagine piemontese, scivolata parecchio indietro in classifica a quota 5 punti. E la squadra di Gregucci dovrà ora fare attenzione ad un solido Pontedera, che invece è riuscito a dare il primo dispiacere stagionale alla rivelazione Lecco, ottenendo la sua seconda vittoria consecutiva e lanciandosi nel gruppo delle seconde a quota 12 punti, a una sola lunghezza di distanza dalla Pro Vercelli che ha preso nel turno infrasettimanale il comando del girone A. Un’eventuale nuova vittoria lancerebbe i granata verso quelle ambizioni già avanzate nella scorsa stagione prima del lockdown.

DIRETTA ALESSANDRIA PONTEDERA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Alessandria Pontedera, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PONTEDERA

Le probabili formazioni di Alessandria Pontedera, sfida che andrà in scena presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Angelo Adamo Gregucci con un 3-4-2-1: Crisanto; Blondett, Cosenza, Prestia; Mora, Gazzi, Suljic, Celia; Di Quinzio, Arrighini, Eusepi. Gli ospiti guidati in panchina da Ivan Maraia schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Sarri; Matteucci, Bennasai, Risaliti; Perretta, Barba, Caponi, Catanase, Milani; Magrassi, Tommasini.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Alessandria Pontedera secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa Grigi partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1,95, mentre poi si sale già a quota 3,30 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,80 volte la posta in palio in caso di successo dei toscani per chi avrà puntato sul segno 2.



