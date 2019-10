Diretta Alessandria Pontedera/ Streaming video tv: Scazzola vede la vetta (Serie C)

Alessandria Pontedera, che verrà diretta dal signor Mattia Pascarella, è una delle partite valide per l’ottava giornata nel girone A della Serie C 2019-2020: squadre in campo al Moccagatta alle ore 17:30 di domenica 6 ottobre. Entrambe stanno facendo bene, ma i grigi in particolare stanno volando: ancora imbattuta, la squadra di Cristiano Scazzola arriva dalla convincente vittoria di Lecco e sta provando a centrare quella promozione che insegue da qualche anno, per vendicare finalmente quanto accaduto nel 2017 e prendersi una Serie B che sarebbe meritata. Il problema attuale dell’Alessandria è che il Monza ha dimostrato di poter avere un grande passo, e dunque ci sarà bisogno di grande continuità; il Pontedera sta comunque viaggiando in zona playoff e punta a rimanerci, volendo prendersi almeno una delle cinque posizioni. In questo senso la vittoria sul campo della Giana Erminio è stata preziosa e nella diretta di Alessandria Pontedera si proverà un altro colpo esterno, ma nel frattempo valutiamo in che modo le due squadre potrebbero scendere in campo nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Pontedera non sarà disponibile sui canali tradizionali della televisione, ma sappiamo che le partite di Serie C sono trasmesse dall’emittente elevensports.it. Sarà dunque qui che potrete seguire anche la sfida di oggi con il solito sistema della diretta streaming video, e dovrete fornivi di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone; ricordiamo che è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al portale, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PONTEDERA

Alessandria Pontedera viene affrontata da Scazzola con il consueto 3-5-2: l’unico dubbio realistico al momento riguarda il ruolo di esterno destro di centrocampo, con Sartore che insidia Cleur. Per il resto sembra tutto confermato: Valentini in porta, linea difensiva con Sciacca, Cosenza e Prestia, Celia laterale a sinistra e mediana nella quale Cambiaso e Suljic accompagnano la regia di Chiarello – reduce da una doppietta. Davanti, Akammadu come sempre contende un posto a Eusepi e Arrighini che comunque partono favoriti. Modulo speculare per Ivan Maraia, che si affida a De Cenco e uno tra Tommasini e Semprini; in mediana ci prova Bernardini ma con Gianluca Barba e Calcagni sempre favoriti, Bruzzo sarà il playmaker mentre Pavan e Benassai dovrebbero allargarsi e avanzare la loro posizione, appunto per giocare come esterni di centrocampo. In difesa non si cambia: Ropolo e Risaliti stringono ai lati di Piana, mentre il portiere della squadra granata sarà Mazzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Alessandria Pontedera è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui i grigi sono favoriti per la vittoria: questa eventualità è regolata dal segno 1 e vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 1,90 volte quello che avrete puntato, contro il valore di 4,00 volte la posta che accompagna il segno 2 per il successo esterno dei toscani. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote con questo bookmakernu guadagno di 3,25 volte la giocata.



