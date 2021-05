DIRETTA/ Alessandria Pro Patria video streaming tv: sono 7 i precedenti al Moccagatta

DIRETTA ALESSANDRIA PRO PATRIA: SFIDA SENZA PATEMI

Alessandria Pro Patria, in diretta domenica 2 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Una sfida che ha perso buona parte del suo pathos dopo la sconfitta dell’Alessandria nello scontro diretto contro il Como della settimana scorsa. La rimonta dei grigi si è interrotta sul più bello, sono stati i lariani a prendersi la vittoria e la promozione diretta, all’Alessandria resta così il secondo posto nel girone A.

La squadra allenata da Moreno Longo dovrà giocarsi l’eventuale salto in Serie B ai play off, ottenendo comunque una posizione privilegiata proprio grazie alla seconda piazza. La Pro Patria invece probabilmente sarà sesta ma ha ancora una chance per il quinto posto: il Lecco è avanti 2 lunghezze e ospiterà l’Albinoleffe, dopo 2 pareggi consecutivi, l’ultimo contro il Livorno, i bustocchi cercano un ultimo acuto. La squadra di Javorcic ha comunque le carte in regola per giocarsi i play off da protagonista, vista la continuità espressa nel corso della stagione.

DIRETTA ALESSANDRIA PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Pro Patria è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PRO PATRIA

Le probabili formazioni della sfida tra Alessandria e Pro Patria presso lo stadio Giuseppe Moccagatta. I padroni di casa allenati da Moreno Longo scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Pisseri; Bellodi, Di Gennaro, Prestia; Mora, Gazzi, Bruccini, Celia; Mustacchio, Eusepi, Arrighini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Javorcic con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Greco; Boffelli, Saporetti, Gatti; Cottarelli, Nicco, Fietta, Colombo, Pizzul; Latte Lath, Kolaj.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Alessandria Pro Patria dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 2.25, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.20 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 3.10.



