Diretta/ Alessandria Pro Vercelli (Serie C) streaming video tv: un classico derby

Alessandria Pro Vercelli, in diretta dallo stadio Moccagatta di Alessandria, in programma domenica 29 novembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Classico derby del quadrilatero piemontese, con la Pro Vercelli che si è appena ripresa la vetta della classifica vincendo il recupero infrasettimanale sul campo della Pergolettese e tornando a +1 rispetto al Renate. Proprio quel Renate che sabato scorso ha inflitto all’Alessandria un nuovo dispiacere: Grigi di nuovo battuti e incapaci finora di uscire dall’altalena di vittorie e sconfitte che finora hanno impedito loro di diventare davvero grandi. Al momento l’Alessandria divide il decimo posto in classifica con il Grosseto, la squadra di Gregucci sembrava aver trovato un passo importante con 4 vittorie nelle precedenti 5 partite ma il ko di Renate ha fatto riaffiorare vecchi dubbi, che sarebbero però di nuovo spazzati via con un successo contro la capolista.

La diretta tv di Alessandria Pro Vercelli sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

Le probabili formazioni di Alessandria Pro Vercelli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Angelo Adamo Gregucci con un 3-5-2: Pisseri; Bellodi, Cosenza, Prestia; Parodi, Casarini, Castellano, Di Quinzio, Celia; Arrighini, Eusepi. Gli ospiti guidati in panchina da Francesco Modesto schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Saro, Hristov, Masi, De Marino; Clemente, Emmanuello, Erradi, Blaze; Rolando, Zerbin; Padovan.

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Alessandria e Pro Vercelli queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.40, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 2.80 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.90.



