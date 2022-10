DIRETTA/ Alessandria Recanatese (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Sini

DIRETTA ALESSANDRIA RECANATESE (RISULTATO 0-0): CI PROVA SINI

Inizia il match tra Alessandria e Recanantese. Fallani in due tempi dopo un tentativo dalla distanza. Nunzella in mezzo, libera la difesa avversaria. Morrone calcia da fuori area, para facile Liverani. Sini da fuori area, palla fuori di un soffio, attacca l’Alessandria. Ci prova al volo anche Ghiozzi, palla che esce di poco, meglio l’Alessandria fino ad ora. Sbaffo ci prova su punizione ma colpisce un avversario. Siamo intanto giunti alla mezzora di gioco, non si sblocca il match. (agg. Umberto Tessier)

ALESSANDRIA RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Alessandria Recanatese, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Alessandria Recanatese esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

SI GIOCA

La diretta di Alessandria Recanatese avrà l’arduo compito di aprire insieme ad altre la sfide la giornata numero undici del campionato di Lega Pro girone B. Le due squadre non si sono mai affrontate nel corso della propria storia quindi il testa a testa che vi proponiamo sarà sulle ultime 3 sfide delle tre squadre. Alessandria che si trova al 18esimo posto in classifica con solamente 6 gol fatti e ben 15 subiti. I punti totali sono 8 e non fanno contenti la tifoseria piemontese. Ultime tre gare che hanno portato alla squadra in completo bianco 3 risultati utili consecutivi.

Vittoria in trasferta contro il San Donato e poi due pareggi a reti bianche contro Torres e Vis Pesaro. Dall’altra parte i giallorossi della Recanatese si trovano anche loro a quota 8 in classifica con 5 gol fatti e 11 subiti. Anche per la Recanatese periodo di forma nelle ultime tre sfide con 3 risultati utili consecutivi frutto della vittoria, ultima, contro il Siena per 2-1 ed i due pari a reti bianche contro Pontedera e Lucchese. (Agg Marco Genduso)

PARTITA COMBATTUTA, IN EQUILIBRIO

Alessandria Recanatese, in diretta sabato 29 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie C. Squadre che si affrontano con 8 punti in piena zona play out nel girone B, anche se entrambe le compagini stanno lanciando qualche segnale di crescita. L’Alessandria è reduce da due 0-0 consecutivi contro Torres e Vis Pesaro, grigi più solidi rispetto alle difficoltà di inizio stagione.

La Recanatese dalla sua proprio nell’ultimo turno di campionato ha finalmente colto la sua prima vittoria battendo 2-1 il Siena in casa all'”Helvia Recina” di Macerata, risollevandosi dal fondo della classifica. Da segnalare che anche i marchigiani erano reduci da due 0-0 consecutivi prima del match contro il Siena, avendo però pareggiato 5 partite contro le 2 dell’Alessandria che ha precedentemente battuto nel suo cammino Carrarese e San Donato.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Recanatese, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Fabio Rebuffi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marietta; Rota, Checchi, Sini; Ascoli, Nichetti, Filip, Lombardi; Ghiozzi Galeandro, Nepi. Risponderà la Recanatese allenata da Giovanni Pagliari con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Bagheria, Quacquarelli, Longobardi, Ferrante, Marafini; Minicucci, Carpani, Raparo, Senigagliesi; Marilungo, Sbaffo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Alessandria Recanatese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











