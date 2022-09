Diretta Alessandria Reggiana/ Streaming video tv: grigi per il riscatto (Serie C)

DIRETTA ALESSANDRIA REGGIANA: OSPITI FAVORITI!

Alessandria Reggiana, in diretta lunedì 19 settembre 2022 alle ore 20.30 presso lo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la quarta giornata del girone A di Serie C. Due squadre che hanno obiettivi totalmente diversi: i piemontesi cercano punti fondamentali per la salvezza, gli emiliani invece sono a caccia di punti per la corsa promozione.

Reduce da un’estate turbolenta, l’Alessandria non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. I piemontesi sono ancora a quota 0 punti dopo le prime tre giornate: sconfitte contro Imolese (1-0), Entella (1-3) e Gubbio (2-0). La Reggiana invece è a quota 6 punti, frutto di due vittorie e una sconfitta. Nell’ultimo turno è arrivata la netta vittoria per 4-0 contro il Montevarchi: reti di Pellegrini, Lanini (doppietta) e Guglielmotti.

DIRETTA ALESSANDRIA REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Alessandria Reggiana, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, verrà trasmessa in televisione, dato che Rai Sport ha nel suo palinsesto tutti i Monday Night. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione in chiaro, semplicemente sintonizzandosi sul canale. In alternativa l’evento è disponibile anche in streaming su Rai Play.

Ma non è tutto. La diretta streaming di Alessandria Reggiana, come per tutte le altre partite, è disponibile anche per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA REGGIANA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Alessandria Reggiana. Qualche dubbio da sciogliere per entrambi gli allenatori, iniziamo la nostra analisi partendo dai grigi, schierati con il 3-5-2: Marietta, Rota, Checchi, Sini, Podda, Lombardi, Nichetti, Speranza, Nunzella, Sylla, Nepi. Stesso modulo di gioco per la compagine guidata da Diana: Turk, Luciani, Rozzio, Cauz, Guglielmotti, Nardi, Rossi, Sciaudone, Nicoletti, Lanini, Pellegrini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Alessandria Reggiana. I bookmakers non hanno dubbi: la compagine ospite ha i netti favori del pronostico. Prendiamo come riferimento i dati di Snai: la vittoria dell’Alessandria è a 5,75, il pareggio è quotato 3,80, mentre il successo della Reggiana è a 1,55. Passiamo adesso alle quotazioni sul numero di gol: l’Under 2,5 è a 1,75, mentre l’Over 2,5 è a 1,92. Infine, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,93 e 1,73.

