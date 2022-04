DIRETTA/ Alessandria Reggina video streaming tv: i precedenti ufficiali sono appena 6

DIRETTA ALESSANDRIA REGGINA: I TESTA A TESTA

Che cosa ci potrebbe dire la storia che ci accompagna verso la diretta di Alessandria Reggina? Innanzitutto, che ci sono solamente sei precedenti ufficiali: l’Alessandria vanta una sola vittoria, che però è il perentorio e clamoroso 0-4 della partita d’andata di questo campionato, giocata a Reggio Calabria domenica 12 dicembre scorso. Il bilancio è completato da un solo pareggio e da ben quattro vittorie per la Reggina, che di conseguenza è in netto vantaggio.

Diretta/ Cittadella Alessandria (risultato finale 1-2): accorcia Mazzocco!

Reggina che però ha ottenuto questi successi o negli anni Sessanta (tre vittorie tra il 1966 e il 1967) oppure nella partita secca giocata in Coppa Italia domenica 15 agosto 2010 a Reggio Calabria e vinta per 1-0 dai padroni di casa. Potremmo allora dire che la storia “vota” per la Reggina, ma l’attualità dice Alessandria grazie al rotondo verdetto della partita d’andata, che i calabresi dovranno cercare di vendicare oggi allo stadio Moccagatta di Alessandria. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Reggina Lecce (risultato finale 1-0): ci pensa Folorunsho nel primo tempo!

DIRETTA ALESSANDRIA REGGINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Alessandria Reggina sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Alessandria Reggina in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

Diretta/ Ascoli Reggina (risultato finale 2-0): la chiude Bidaoui!

ALESSANDRIA REGGINA: PADRONI DI CASA VICINI ALLA META

La diretta di Alessandria Reggina, partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B, andrà in scena lunedì 25 aprile a partire dalle ore 15.00. I padroni di casa hanno il compito di conquistare punti preziosi per la corsa alla salvezza, dato che attualmente si trovano in zona play-out, al sedicesimo posto della classifica. Gli ospiti invece hanno ormai poco da chiedere a questa stagione, dato che si trovano al dodicesimo piazzamento a quota 45, lontani dal rischio retrocessione ma anche dalla zona play-off.

I pronostici danno per favoriti i granata, che nello scorso turno hanno a sorpreso ottenuto una vittoria tra le mura amiche contro il Lecce. Anche i grigi, però, sono in un buon momento: nelle ultime due giornate hanno ottenuto due successi contro Pordenone e Cittadella. L’obiettivo, per entrambe, è dunque quello di dare un seguito alla striscia di risultati positivi collezionati di recente.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA REGGINA

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Reggina rivelano che le due squadre dovranno fare i conti con qualche assenza. Tra i padroni di casa non ci sarà infatti lo squalificato Mattiello, mentre tra gli ospiti per il medesimo motivo dovranno dare forfait Amione e Bianchi. Per il resto entrambe cercheranno di dare continuità a quello che è stato l’undici vincente degli scorsi turni. Il tecnico dei grigi Moreno Longo in un 3-4-1-2 così strutturato: Pisseri; Parodi, Prestia, Mantovani; Lunetta, Milanese, Ba, Pierozzi; Palombi; Corazza, Marconi. Il tecnico dei granata invece in un 3-5-2 così disegnato: Turati; Stavropoulos, Cionek, Aya; Bellomo, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Giraudo; Menez, Montalto.

QUOTE ALESSANDRIA REGGINA

Le quote della diretta Alessandria Reggina, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti i padroni di casa, nonostante la posizione in classifica inferiore. La vittoria dei grigi, con il segno 1, è proposta a 1,70. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 3,60. Il successo dei granata, con il segno 2, è fissato infine a 4,75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA