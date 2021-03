Diretta/ Alessandria Renate (Serie C) streaming video tv: una sfida ad alta quota!

DIRETTA ALESSANDRIA RENATE: PARTITA INCERTA!

Alessandria Renate, in diretta giovedì 18 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Match d’alta classifica e incontro probabilmente più interessante fra quelli in cartello in questo turno infrasettimanale nel girone A. Il Renate ha visto aprirsi grazie ai risultati del mercoledì una nuova porta per provare a correre per una Serie B diretta che sembrava ormai scappata via. La Pro Vercelli non è andata oltre il pari in casa della Pro Sesto e soprattutto il Como è caduto di nuovo inaspettatamente, in casa contro l’Albinoleffe. Vincendo ad Alessandria il Renate si porterebbe di nuovo a -1 dalla vetta, pur con una partita in più disputata rispetto ai lariani primi della classe. Non sarà facile però contro un’Alessandria che a sua volta vincendo si prenderebbe la quarta posizione nel girone in solitaria, sorpassando il Lecco. Dopo 3 vittorie consecutive i grigi si sono fermati nel weekend uscendo sconfitti dal campo del Piacenza, manifestando ancora quei problemi di continuità che pure avevano portato la dirigenza a passare dalla guida tecnica di Angelo Adamo Gregucci a quella di Moreno Longo.

DIRETTA ALESSANDRIA RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Renate sarà disponibile per gli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare, che potranno seguire la partita sul canale Sky Sport 257 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA RENATE

Le probabili formazioni della sfida tra Alessandria e Renate presso lo stadio Giuseppe Moccagatta. I padroni di casa allenati da Moreno Longo scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Pisseri; Sini, Cosenza, Prestia; Parodi, Casarini, Chiarello, Giorno, Celia; Corazza, Eusepi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Aimo Diana con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Gemello; Damonte, Merletti, Possenti; Anghileri, Rada, Ranieri, Kabashi; Galuppini, Maistrello, Nocciolini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Alessandria e Renate, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.10 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.30 volte la posta scommessa.

