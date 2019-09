Diretta Alessandria Renate/ Streaming video e tv: nerazzurri corsari? (Serie C)

Alessandria Renate, in diretta dallo stadio Moccagatta di Alessandria, domenica 8 settembre 2019 alle ore 17.30, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone A. Doppio pari in avvio di campionato per i grigi che, dopo il rocambolesco avvio di stagione con il 2-2 nel derby col Gozzano, hanno visto uscire una “X” anche dal confronto con la Carrarese, raggiunta da un gol di Sartore in chiusura di primo tempo. I piemontesi cercheranno i primi tre punti stagionali contro un Renate che ha avuto invece una partenza sprint, issandosi in testa alla classifica. Dopo l’esordio vincente con un secco 0-2 sul campo del Giana Erminio, i brianzoli si sono ripetuti nella prima partita del campionato disputata in casa, un perentorio 4-0 al Pontedera con doppietta di Galuppini e gol di Pizzul e Plescia. Una vera e propria prova di forza che, se ripetuta anche in casa dei grigi, potrebbe lanciare il Renate tra le formazioni protagoniste di questo avvio di torneo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Alessandria-Renate, di oggi alle ore 17.30, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA RENATE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Alessandria-Renate, questa domenica 8 settembre 2019. I padroni di casa piemontesi allenati da Scazzola schiereranno un 3-4-2-1 con Valentini; Gjura, Prestia, Dossena; Cambiaso, Gazzi, Suljic, Celia; Sartore, Chiarello; Arrighini. Risponderà il Renate di Diana schierato con un 3-5-2 e questo undici titolare: Satalino; Baniya, Magli, Possenti; Anghileri, Kabashi, Ranieri, Rada, Pizzul; Galuppini, Plescia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Alessandria favorita per la conquista dei tre punti contro il Renate. Vittoria interna proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio viene quotato 3.20 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 3.65. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.65, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.10.



