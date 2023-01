Diretta Alessandria Rimini/ Streaming video tv: obiettivi diversi (Serie C)

Alessandria Rimini, in diretta naturalmente dallo stadio Giuseppe Moccagatta della città piemontese alle ore 18.30 di questa sera, martedì 31 gennaio 2023, si giocherà per la venticinquesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022-2023, che propone infatti in questi giorni un turno infrasettimanale. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Alessandria Rimini offrirà obiettivi diversi alle due formazioni: l’Alessandria con 24 punti è appena sopra la zona playout e deve quindi lottare per salvarsi, il Rimini invece a quota 33 è ai margini della zona playoff, nella quale naturalmente cercherà di entrare.

DIRETTA/ Rimini Lucchese (risultato finale 1-1) video tv: pari e patta al Romeo Neri

Nella scorsa giornata tuttavia dobbiamo ricordare che è stata l’Alessandria a firmare l’impresa, andando a vincere sul campo della Carrarese, quindi i piemontesi avranno il morale alto e cercheranno di approfittare di questo bel momento per allontanarsi dalla zona calda. Il Rimini invece sabato scorso ha pareggiato contro la Lucchese, restando ai margini della zona playoff e avrebbe quindi bisogno di vincere per rafforzare la propria candidatura. Che cosa ci potrà dire la diretta di Alessandria Rimini?

Diretta/ Carrarese Alessandria (risultato finale 0-1): la decide Galeandro

DIRETTA ALESSANDRIA RIMINI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv di Alessandria Rimini, vogliamo ricordare che tutte le partite di Serie C sono disponibili in diretta streaming video sul portale Eleven Sports, ormai da tempo “casa” della terza serie del calcio italiano ed inoltre da poco tempo incluso pure nell’abbonamento a DAZN; si potrà scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, usufruendo poi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA RIMINI

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Alessandria Rimini. Per i padroni di casa piemontesi, allenati da mister Rebuffi, possiamo disegnare un modulo 4-2-3-1 con questi possibili undici titolari: Liverani in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Baldi, Costanzo, Bellucci e Rota; nel cuore del centrocampo la coppia con Nichetti e Speranza; sulla trequarti un Galeandro in grande spolvero, con Lamesta e Gazoul alle spalle del centravanti Sylla.

Diretta/ Reggiana Alessandria (risultato finale 3-2): vince la capolista!

La risposta degli ospiti del Rimini, allenati da mister Gaburro, dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-1-2 nel quale in porta dovrebbe giocare Zaccagno; davanti a lui ecco quattro difensori, che potrebbero essere Laverone, Pietrangeli, Pasa e Regini; il terzetto di centrocampo potrebbe prevedere dal primo minuto Tonelli, Sereni e Delcarro; infine, ecco il reparto offensivo del Rimini, con Rossetti trequartista alle spalle dei due attaccanti Vano e Santini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Alessandria Rimini, partita che si prevede piuttosto incerta. Gli ospiti romagnoli partono leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,50, mentre poi si sale a quota 2,80 in caso di vittoria casalinga per l’Alessandria (naturalmente segno 1), infine il pareggio ripagherebbe 3,00 volte la posta in palio coloro che avranno creduto nel segno X.

© RIPRODUZIONE RISERVATA