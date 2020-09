Diretta Alessandria Sampdoria/ Streaming video tv: amichevole con pubblico presente

Alessandria Sampdoria, in diretta dal locale stadio Giuseppe Moccagatta, è una partita amichevole che va in scena alle ore 21:00 di sabato 5 settembre: impossibile non partire dal fatto che la gara sarà visibile al pubblico presente allo stadio, perché la società piemontese si è vista accogliere la richiesta di far entrare almeno mille spettatori nell’impianto. Svolta epocale in Italia nell’epoca del Coronavirus e delle misure sanitarie ancora in atto; sul piano tecnico i blucerchiati, che si sono brillantemente salvati nel post-lockdown, hanno giustamente confermato Claudio Ranieri in panchina e ora sperano che la loro classifica ammicchi maggiormente alle posizioni europee.

Per quanto riguarda l’Alessandria, i grigi per l’ennesima volta proveranno a dare l’assalto alla promozione in Serie B: dalla clamorosa beffa del 2017 non ci sono più arrivati troppo vicini, ma questo potrebbe essere l’anno buono. Mentre aspettiamo che la diretta di Alessandria Sampdoria prenda il via, proviamo a valutare in che modo Ranieri deciderà di schierare i suoi giocatori sul terreno di gioco, analizzando meglio le probabili formazioni.

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Alessandria Sampdoria non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita amichevole del Moccagatta non godrà nemmeno di un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili consigliamo di visitare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, riferendosi in particolare agli account Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA SAMPDORIA

Tutto sommato in Alessandria Sampdoria la rosa dei blucerchiati è quasi al completo: i convocati per le nazionali non sono troppi, e dunque nel 4-4-2 di Ranieri potremmo già vedere una formazione molto vicina a quella titolare. In porta dovrebbe andare Audero, con una difesa composta da due centrali che potrebbero essere Omar Colley e Yoshida e due laterali in Kaique Rocha, sicuramente uno dei giocatori più attesi (è un 2001 del Brasile che tante squadre in Europa stavano affrontando) e Augello, che a sinistra è pronto alla staffetta con Murru. A centrocampo Verre potrebbe già avere in mano le chiavi della manovra, ma non va dimenticato Ronaldo Vieira; sugli esterni potrebbero agire Léris e Depaoli aspettando che tornino i titolari, ma come sempre il tecnico romano potrebbe decidere di arretrare e allargare la posizione di Gaston Ramirez, in modo da avere un giocatore che in fase offensiva possa fluttuare tra le linee. Davanti Quagliarella e Gabbiadini sono favoriti, ma trattandosi di un’amichevole non è escluso che anche altri – La Gumina e Caprari per esempio – possano avere un’occasione.

