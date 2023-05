DIRETTA/ Alessandria San Donato video streaming tv: precedenti solo in stagione

DIRETTA ALESSANDRIA SAN DONATO, TESTA A TESTA

Sono appena tre i precedenti che ci introducono alla diretta di Alessandria San Donato: la storia di queste due società (e anche la geografia) infatti è ben diversa e allora prima della stagione in corso non c’erano mai stati incroci. Le prime due sfide sono chiaramente andate in scena nel corso della stagione regolare: l’Alessandria ha espugnato lo stadio Brilli-Peri a metà ottobre per poi pareggiare al Moccagatta la partita di ritorno.

Dunque, l’Alessandria con questi risultati sarebbe salva; il match di andata in Toscana era stato deciso al 71’ minuto da un gol di destro di Robert Filip; al ritorno invece Leonardo Uboldi aveva portato in vantaggio il San Donato ma i piemontesi avevano risposto con Alessandro Galeandro. Il pareggio andrebbe benissimo oggi all’Alessandria, che sabato scorso ha ripetuto per la seconda volta il colpaccio in Toscana vincendo 1-2 l’andata dei playoff con gol su rigore di Alessandro Galeandro al 38’ e di Marco Nichetti al 71’, mentre il provvisorio pareggio del San Donato era arrivato con Federico Russo al 54’ dal dischetto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ULTIMO ATTO PER LA SALVEZZA

La diretta Alessandria San Donato, in programma sabato 13 maggio alle ore 17:30, racconta dell’importantissima sfida di ritorno dei playout tra i grigi e i gialloblu. I piemontesi partono con ben tre fattori di vantaggio: la vittoria dell’andata per 2-1 in Toscana, il ritorno dunque da giocare in casa e infine il doppio risultato. Infatti se il San Donato dovesse vincere con un gol di scarto, pareggiando di conseguenza il ko del primo round, sarà l’Alessandria a salvarsi per via di un migliore piazzamento.

Questo perché la stagione regolare ha visto i grigi posizionarsi sopra i toscani. Un solo punto che però potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Col senno di poi il match giocato il 16 ottobre 2022, terminato 1-0 per l’Alessandria grazie al gol di Robert Filip a metà secondo tempo, ha permesso ai piemontesi di vincere lo scontro diretto facendo forza anche sul pari al ritorno che ha confermato la supremazia in questo testa a testa che ora risulta potenzialmente letale. Dunque, l’unica possibilità del San Donato, è quella di vincere con due gol di scarto.

ALESSANDRIA SAN DONATO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Alessandria San Donato vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Liverani, difesa a quattro con Rota, Checchi, Sabbione e Sini a chiudere il reparto arretrato. Nella zona nevralgica del campo Nichetti verrà supportato da Mionic a destra e Speranza a sinistra. In attacco Lamesta e Galeandro ai lati e Sylla centravanti al posto dello squalificato Cori.

Rispondono i gialloblu con il medesimo modulo, Cardelli in porta e davanti a sé Carcani (che sostituirà lo squalificato Gorelli), Brenna, Siniega e Rossi. A centrocampo spazio a Sepe con Bianchi e Calamai. In attacco Gerardini e Russo saranno gli esterni con Ubaldi punta.

ALESSANDRIA SAN DONATO, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Alessandria San Donato danno per favorita la squadra di casa. Secondo bet365, il successo dei grigi vale 2.05 mentre il segno X lo possiamo trovare a 3.25. Chiude l’analisi dell’esito 1X2 la vittoria esterna data a 3.50.

L’Over 2.5, ovvero almeno tre gol segnati tra tutte e due le squadre, è quotato 2.05 mentre l’esito opposto a 1.68. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.81 e 1.87.

