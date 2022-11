DIRETTA/ Alessandria Siena video streaming tv: ci sono 5 precedenti al Moccagatta

DIRETTA ALESSANDRIA SIENA: I TESTA A TESTA

Passiamo ai precedenti per la diretta di Alessandria Siena. In casa dei grigiorossi si è giocato prima di oggi già in altre 5 occasioni con 2 vittorie dei padroni di casa e altrettanti pareggi mentre c’è da raccontare un solo successo dei bianconeri in casa dei piemontesi. L’ultimo precedente è un sedicesimo di finale dei playoff del luglio 2020, una partita terminata col risultato di 3-2. La sbloccò Arrighini al quinto con pareggio di Gerli immediato e rosso di Confente alla fine del primo tempo.

In inferiorità numerica la squadra ospite andava sotto per rete di Eusepi al 77esimo, poi D’Ambrosio però la pareggiava e ci pensava Sartore alla fine a regalare ai suoi tre punti. L’ultima e unica vittoria del Siena in trasferta contro questo avversario è un 1-3 del dicembre 2019. La partita fu sbloccata al minuto 22 da una bella giocata di Lombardo. Pareggiava all’ora di gioco il solito Eusepi con reti nel finale siglati da una doppietta di Guidone. (Matteo Fantozzi)

ALESSANDRIA SIENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Siena non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

ALESSANDRIA SIENA: OSPITI FAVORITI!

Alessandria Siena, in diretta domenica 20 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Grigi ancora al confine della zona play out anche dopo gli ultimi 4 punti raccolti in campionato nella doppia trasferta affrontata, con una vittoria sul campo della Lucchese e un pareggio sul terreno di gioco della Fermana.

Al sesto posto il Siena, sempre in zona play off ma reduci da una sconfitta interna nel derby contro la Lucchese, con i bianconeri che hanno visto interrompersi un momento positivo con le 2 vittorie ottenute contro San Donato e Vis Pesaro. Il 5 luglio 2020 l’Alessandria ha vinto per 3-2 l’ultimo precedente interno contro il Siena che ha vinto in una sola occasione allo stadio Moccagatta, con lo 0-1 del 1 gennaio 1939 nel campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA SIENA

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Siena, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Fabio Rebuffi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marietta; Rota, Checchi, Sini; Ascoli, Nichetti, Filip, Lombardi; Ghiozzi Galeandro, Nepi. Risponderà il Siena allenato da Guido Pagliuca con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lanni; Raimo, Silvestri, Crescenzi, Favalli; Collodel, Buglio, Castorani; Belloni, Paloschi, Disanto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Alessandria Siena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Siena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

