DIRETTA/ Alessandria Triestina video streaming tv: nessun precedente recente (Serie C, 4 novembre 2023)

La diretta della sfida che pone di fronte Alessandria Triestina, non presenta nessun precedente recente giocato tra queste due formazioni. Non potendo analizzare i precedenti scontri da queste due squadre, ecco che vi mostriamo l’andamento in casa dell’Alessandria e quello in trasferta della formazione in maglia rossa. Padroni di casa che arrivano al match con ben tre successi consecutivi all’interno delle propria mura amiche tra Coppa Italia e campionato. Le vittorie sono arrivate rispettivamente contro Pergolettese in ben due occasioni (2-0 in Coppa Italia e 3-0 in campionato) e Atalanta U23 (2-0).

Piemontesi che stanno ritornando in un momento di forma e potrebbero sfruttarlo con questa partita all’interno delle proprie mura. Ospiti che in trasferta hanno sempre trovato un ottimo rendimento fin da inizio campionato. Le ultime tre sfide hanno portato due successi contro Virtus Verona e Legnago, rispettivamente con i risultati di 0-1 e 1-3; ed un pareggio contro il Renate con il risultato di 1-1. (Marco Genduso)

DIRETTA ALESSANDRIA TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Triestina sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Alessandria Triestina in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Alessandria Triestina, in diretta dallo Stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 16.15 di questo pomeriggio, sabato 4 novembre 2023. La gara è valevole per la dodicesima giornata del girone A di Serie C 2023-2024. La diretta di Alessandria Triestina fornisce spunti differenti dal momento che i Grigi, dopo un inizio di stagione molto complicato anche a livello societario, stanno provando a risalire la china. Non è un caso, infatti, se i piemontesi arrivano alla gara odierna forti di tre risultati utili di fila (due pareggi e una vittoria contro la Pergolettese). Gli alabardati, invece, viaggiano a vele spiegate: i ventitré punti ottenuti finora consentono di stazionare al secondo posto in classifica, a sole tre lunghezze dalla vetta occupata dal Mantova.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA TRIESTINA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Alessandria Triestina. Il tecnico dei padroni di casa Marco Banchini potrebbe rinunciare a Siafa, non al meglio della condizione. In difesa, invece, uno tra Giubilato ed Ercolani. In casa Triestina, invece, mister Attilio Tesser punterà sul tandem composto da Adorante e Lescano per scardinare la difesa piemontese.

DIRETTA ALESSANDRIA TRIESTINA: LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Alessandria Triestina secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoritigli ospiti tanto che il segno 2 per la vittoria biancorossa è quotato a 1.80, mentre il segno 1 per un successo dei piemontesi è proposto a 4.10. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto a 3.40 volte la posta in palio oggi.

