Diretta/ Alessandria Vicenza (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (28 aprile 2024)

DIRETTA ALESSANDRIA VICENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Alessandria Vicenza vede scendere in campo due squadre che non hanno più nulla da dire in questo campionato. La squadra di casa si ritrova all’ultimo posto in classifica con il peggior attacco del campionato (19 gol). Annata della formazione piemontese è stata molto sfortunata con solamente 20 punti collezionati in 37 gare giocate. Vicenza che ha confermato il suo terzo posto nel passato turno.

Qualsiasi risultato oggi avvenga tra Alessandria e Vicenza non cambia la classifica nelle prime quattro posizioni con Padova e Triestina a debita distanza. Chi invece può ancora giocarsi qualcosa è sicuramente l’attaccante Franco Ferrari. L’attaccante ha realizzato 12 reti in questo campionato e segnando Quest’oggi potrebbe cercare di arrivare sul podio dei capocannonieri. (Marco Genduso)

DIRETTA ALESSANDRIA VICENZA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per i tifosi delle due squadre e gli appassionati di Serie C, la diretta Alessandria Vicenza sarà trasmessa sui canali Sky e sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Diversamente, potrete seguire la nostra diretta testuale della partita con aggiornamenti continui sul risultato e le azioni salienti.

ALESSANDRIA VICENZA: I TESTA A TESTA

Altro incontro che andrà ad aggiungere un capitolo alla storia della diretta di Alessandria Vicenza, sfida che prima di questa è stata già vista ben 11 volte andando cosi a creare una rivalità giovane ma molto agguerrita tra due squadre che si sono sfidate dalla Serie C alla Serie A. Il maggior numero di capitoli si sono visti nel massimo campionato italiano, quindi ormai un’epoca abbastanza datata, ma che conta comunque sette partite in cui il Vicenza ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse ben 4 contro l’Alessandria.

In Serie C invece questa sarà la terza volta che le squadre si affronteranno, nell’ultimo match gli odierni padroni di casa hanno ricevuto una sonora sconfitta per 1-0 con l’unica rete messa a segna da Pellegrini, in questa categoria il Vicenza ha sempre vinto e sempre con lo stesso risultato, bisogna tronare negli anni ottanta per trovare un 3-1, ma ovviamente è una data fin troppo lontana per avere un senso nei recenti andamenti, ma da un punto di vista storico è ovviamente molto importante. (agg. Gianmarco Mannara)

ALESSANDRIA VICENZA: GRIGI RETROCESSI

Commentiamo la diretta Alessandria Vicenza valevole per la 38esima e ultima giornata del Girone A di Serie C. I padroni di casa chiuderanno una deludente stagione davanti al proprio pubblico dopo aver appena appreso la notizia di un’ulteriore penalizzazione di sei punti da dover scontare nella prossima stagione. I grigiorossi termineranno il campionato all’ultimo posto in classifica e, attualmente, hanno sono 20 punti all’attivo a -12 dalla Pro Sesto penultima. Nell’ultima partita è arrivato un timido 0 a 0 contro il Legnago ma la squadra di Binotto non vede i tre punti da ben otto partite.

Molto più distesa e serena la situazione in casa L.R. Vicenza dove il terzo posto in classifica è intoccabile e la squadra non perde una partita dal 20 gennaio 2024. Gli uomini di Vecchi stanno giocando un grande calcio che li porterà a lottare per una promozione in Serie B.

ALESSANDRIA VICENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida non ha valenza per la classifica ma analizziamo comunque le probabili formazioni della diretta Alessandria Vicenza. Per i padroni di casa è difficile trovare dei punti fermi in una stagione così deludente e, perciò, le scelte di Binotto potrebbero essere sorprendenti. I piemontesi potrebbero addirittura cambiare assetto tattico e passare ad una difesa a tre così da rendere più solido il centrocampo. In attacco confermata la coppia Busatto Samele con Laukzemis che potrebbe riuscire a trovare un minutaggio importante durante la partita.

Viaggia verso una conferma, invece, l’undici schierato da Vecchi che dovrebbe ricalcare quello sceso in campo nell’ultima vittoria contro il Trento. In avanti potrebbe trovare minuti importanti il giovane Delle Monache di fianco al confermato Ferrari mentre sugli esterni lo spazio dovrebbe prenderselo anche De Col che si alternerà con Talarico e Costa.

ALESSANDRIA VICENZA, LE QUOTE

Passiamo alle quote della diretta Alessandria Vicenza direttamente dal sito di Pokerstars: i piemontesi partono sfavoriti e una loro eventuale vittoria è quotata a 7,00 contro l’1,44 degli ospiti. Il pareggio X moltiplicherebbe l’importo scommesso in caso di vittoria per 3,80 volte.











