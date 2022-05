Diretta/ Alessandria Vicenza streaming video tv: è spareggio salvezza! (Serie B)

DIRETTA ALESSANDRIA VICENZA: PUNTI PESANTISSIMI!

Alessandria Vicenza, in diretta venerdì 6 maggio 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria sarà una sfida valida per la 38a giornata del campionato di Serie B. E’ un vero e proprio spareggio salvezza quello tra i grigi e i berici: 34 punti per l’Alessandria quintultima e 31 per i berici quintultimi, che con una vittoria però si garantirebbero i play out a prescindere dal risultato del Cosenza.

Il Vicenza è tornato clamorosamente in corsa con le due vittorie consecutive contro Como e Lecce, soprattutto quella con la capolista ha rappresentato la svolta, col gol di Ranocchia al 103′ che ha regalato la chance salvezza ai veneti che erano a un passo dalla retrocessione diretta. I grigi non possono prescindere dai play out per salvarsi ma hanno bisogno almeno di un punto per disputare gli spareggi, pur essendo reduci da quattro risultati utili di fila in campionato.

DIRETTA ALESSANDRIA VICENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Alessandria Vicenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Alessandria Vicenza in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Vicenza, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Moreno Longo schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese, Lunetta; Chiarello; Palombi, Corazza. Risponderà il Vicenza allenato da Francesco Baldini con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Contini; Brosco, Padella, De Maio; Maggio, Bikel, Greco, Lukaku; Giacomelli, Diaw, Ranocchia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Alessandria Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











